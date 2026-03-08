Salamanca homenajea a tres mujeres referentes por el 8M

El Ayuntamiento de Salamanca conmemora el Día Internacional de la Mujer con un programa de actividades destinado a promover la igualdad entre mujeres y hombres y visibilizar el papel de la mujer en distintos ámbitos sociales, culturales y profesionales. El acto central tendrá lugar mañana, lunes 9 de marzo, a las 18.30 horas en el Teatro Liceo, donde se reconocerá la trayectoria de tres mujeres salmantinas: Pilar Rodríguez Sánchez, María Ángeles Almeida Parra y Elena Salamanca.

Según informó el Consistorio, el homenaje fue acordado por el Consejo Sectorial de la Mujer y distingue a estas tres profesionales por su trayectoria y su aportación al ámbito social, científico y periodístico.

Pilar Rodríguez Sánchez, presidenta de Porsiete Cooperativa de Iniciativa Social, ha desarrollado su trayectoria vinculada al ámbito social y a la economía social. Maestra de profesión y con un máster universitario en integración de personas con discapacidad, ha trabajado en proyectos educativos y sociales antes de impulsar en 2006 un centro especial de empleo orientado a la inserción laboral de personas con discapacidad. Su cooperativa centra su actividad en la gestión circular de residuos, especialmente textiles y aceite usado, y fue reconocida con el premio a la Mejor Empresa en la XV edición de los Premios al Cooperativismo y la Economía Social de la Junta de Castilla y León.

Por su parte, María Ángeles Almeida Parra es profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y profesora asociada de la Universidad de Salamanca. Dirige el grupo de Neurobiología Molecular en el Instituto de Biología Funcional y Genómica y es subdirectora científica del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). Su equipo investiga los mecanismos moleculares implicados en el daño y la reparación cerebral en patologías como el ictus o la enfermedad de Alzheimer, con el objetivo de identificar nuevas dianas terapéuticas y biomarcadores de diagnóstico.

La investigadora ha liderado o participado en numerosos proyectos científicos europeos, nacionales y autonómicos, con una financiación superior a los cinco millones de euros, además de dirigir más de una veintena de tesis doctorales y colaborar con diferentes instituciones científicas nacionales e internacionales.

La tercera persona homenajeada será la periodista Elena Salamanca, licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca. Cuenta con más de 18 años de trayectoria profesional en medios de comunicación, principalmente en televisión, donde ha trabajado en redacciones como Telemadrid, Movistar Plus+, Antena 3 Noticias y Aragón TV/Radio, cadena autonómica en la que llegó a dirigir sus informativos. Además, ha compaginado su trabajo periodístico con la publicación de artículos de opinión en medios como La Gaceta de Salamanca y la revista Yo Dona, donde aborda cuestiones de actualidad y temas sociales.

El programa municipal con motivo del 8 de marzo se desarrollará a lo largo de todo el mes con conferencias, exposiciones, talleres formativos, encuentros culturales y visitas guiadas que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre las desigualdades de género y fomentar la participación social de las mujeres.

Entre las actividades previstas figura la presentación, el 12 de marzo en la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’, de la novela La magia del verano, de Raquel López Merchán. Un día después, este mismo espacio acogerá una nueva sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, organizada junto a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y la Universidad de Salamanca, con la intervención de la profesora Cristina Petisco Rodríguez sobre alimentación, actividad física y salud.

También continuará el ciclo ‘Salud y Mujer’, organizado por la Asociación Salud Mental Salamanca, y diversas propuestas culturales y expositivas. Entre ellas destaca la muestra ‘Mujeres y automoción. Un viaje compartido hacia la igualdad’, en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, y la exposición artística ‘Ancestras / Maestras’, de Rocío Lucas, en la Fonda Veracruz, que recupera y visibiliza la obra de mujeres creadoras del siglo XX.

La programación incluye además las actividades de la Escuela Municipal de Igualdad, con talleres de autodefensa para mujeres impartidos por agentes de la Policía Local, sesiones de yoga familiar, asesoría sobre el manejo de teléfonos inteligentes y el taller ‘Empoderamiento femenino: actívate y triunfa’, dirigido especialmente a mujeres emprendedoras.

Asimismo, continuará el club de lectura ‘Caperucita en Salamanca’, inspirado en la obra de Carmen Martín Gaite, como espacio de diálogo y reflexión sobre igualdad y convivencia.

En colaboración con Turismo de Salamanca, también se desarrollarán las visitas guiadas ‘Salamanca con voz de mujer’, que permitirán descubrir el papel de las mujeres en la historia y el patrimonio de la ciudad. Las rutas partirán desde la Plaza Mayor los días 10, 19 y 25 de marzo y tendrán una duración aproximada de dos horas.