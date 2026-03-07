Guijuelo reconoce a los mejores deportistas en una gran gala con 500 asistentes: estos son los premiados

Imagen de la gran gala del deporte que se ha celebrado en Guijuelo Fotografía: Ayuntamiento de Guijuelo.

Más de 500 personas han asistido en la tarde de este viernes, 6 de marzo, a la gala ‘Deporte & Juventud’ que se ha celebrado en el Pabellón Municipal de Guijuelo.

La X edición de este evento ha sido conducido por el presentador Juan Mari Guajardo y en ella se ha realizado un homenaje a los clubs y deportistas de Guijuelo. La propuesta ha contado con el baile de las integrantes del C.D. La Luna, la presencia de la moto Sherco de Lorenzo Santolino y la música del grupo Gloria.

A la Gala ha acudido una representación del Ayuntamiento de Guijuelo, encabezada por el alcalde, Roberto Martín, el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández y la concejala de Juventud, Sara García.

La cita concluyó con la ceremonia de entrega de la X edición de los Premios Deporte Guijuelo 2025. Los premiados han sido:

Mejor deportista femenino NOVEL 2025… Diana González (CEP Pádel)

Mejor deportista masculino NOVEL 2025… Marcos del Bosque (Club Atletismo Guijuelo)

Mejor equipo NOVEL 2025…Equipo Alevín Mixto Club Atletismo Guijuelo formado por: Marcos del Bosque, Martín Prieto, Pablo Díaz y David Rodríguez.

Mejor deportista femenino CANTERA 2025… Irene Fidalgo (Club Rítmica Kairos)

Mejor deportista masculino CANTERA 2025… Jaime Merino (X-Treme In Line Guijuelo)

Mejor equipo CANTERA 2025…Equipo Cadete del Alhambra de Guijuelo FS.

Mejor deportista femenino VETERANO 2025… Bibiana Sánchez (Club de petanca Villares de la Reina)

Mejor deportista masculino VETERANO 2025… Kike Nieto (CD La Luna)

Mejor Técnico 2025…Equipo técnico del Club Atletismo de Guijuelo formado por: Miguel Alejandro, Adrián Sánchez, Carolina Rodríguez y Marcos Vega.

Premio Colaborador: José Antonio García SL

Premio Trayectoria: Fernando Parra (Ciclismo)

Mención especial: Mario Rodríguez (Club guijuelense de tenis y pádel)

Mención especial: José Antonio Hernández (Atletismo)

Mejor deportista femenino ABSOLUTO 2025… Daniella Sánchez (CD La Luna)

Mejor deportista masculino ABSOLUTO 2025… Lorenzo Santolino(Sherco)