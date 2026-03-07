Adiós a un punto de venta de droga junto al Campus de Salamanca: era muy frecuentado por universitarios

La Policía Nacional ha desarticulado en Salamanca dentro de la operación “Brunete” un punto de venta de droga muy activo ubicado en una Avenida próxima al Campus Universitario. Dicho punto de venta era muy frecuentado por jóvenes, fundamentalmente universitarios.

En la operación ha sido detenido un individuo y se han realizado dos registros domiciliarios en los que se han intervenido sustancias estupefacientes y efectos para su distribución.

Así se localizaron 62,54 gramos de hachís, 20,7 gramos de marihuana, 3,8 gramos de cocaína, 4105 euros, una pistola simulada, una motocicleta, dos básculas de precisión, documentación y útiles para la comisión del delito.

Esta operación está relacionada con el registro llevado a cabo el pasado mes de febrero, en una asociación cannábica ubicada en el centro de la ciudad en la que se intervinieron 458,00 gramos de hachís y 916,7,00 gramos de marihuana.

El principal investigado, presidente de la citada asociación, era la persona que abastecía de sustancias estupefacientes al punto de venta ahora desarticulado, el cual resultó detenido el pasado 26 de febrero cuando portaba 182 gramos de hachís y 120 gramos de marihuana con los que presuntamente iba a abastecer al citado inmueble.

La operación se ha culminado con un total de 3 detenidos, 2 registros domiciliarios, un registro en la asociación cannábica y la intervención total de 702,54 gramos de hachís, 1057 gramos de marihuana, 3,8 gramos de cocaína, una pistola simulada, dinero en efectivo y útiles para la comisión del delito.

Una vez finalizadas todas las gestiones el detenido pasó a disposición del Juzgado correspondiente junto con todo lo instruido.