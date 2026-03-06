PSOE y Vox alinean sus votos en un pleno de Salamanca marcado por el apoyo a los afectados de Majorel

PSOE y Vox coinciden en varias votaciones del pleno de Salamanca marcado por el apoyo conjunto a los trabajadores de Majorel

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de la empresa Majorel afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) perteneciente al grupo Teleperformance con el voto a favor de todos los grupos sitos en el Pleno municipal.

El acuerdo expresa la solidaridad de la corporación con los 169 trabajadores del centro de Carbajosa de la Sagrada afectados por el expediente y reclama a la empresa que reconsidere la medida.

El ERE, reza la declaración conjunta, tendría un impacto especialmente severo en el entorno de Salamanca, ya que esos 169 empleos representan alrededor del 20% de la plantilla del centro.

El Ayuntamiento advierte de que la situación es especialmente preocupante por el perfil de los trabajadores afectados, en su mayoría mujeres de entre 35 y 55 años con una antigüedad media de entre 15 y 20 años y con cargas familiares, lo que convierte la decisión empresarial en un problema social para numerosas familias.

La corporación municipal también muestra su preocupación por la posible contradicción entre las causas organizativas y productivas alegadas por la empresa para justificar el ERE y la contratación paralela de trabajadores a través de empresas de trabajo temporal.

Circunstancia que, de confirmarse, generaría aún más incertidumbre entre la plantilla.

En la declaración se insta a Majorel a reconsiderar el expediente y explorar alternativas que permitan garantizar la continuidad de la actividad y la estabilidad laboral, además de pedir la implicación de las administraciones públicas, entre ellas la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para facilitar la mediación y proteger el empleo.

Debate en torno a la declaración del 8M

La sesión plenaria también estuvo marcada por el debate en torno a la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, que evidenció las diferencias entre los grupos municipales.

El concejal no adscrito Alejandro Miguel Pérez de la Sota manifestó su apoyo al texto, aunque matizó su postura. “Si hay diferencias en puestos de trabajo, no es desigualdad entre hombres y mujeres, es una situación completamente ilegal”, señaló.

Afirmó que "el negacionismo es la ilegalidad del siglo XXI", aunque reconoció que "la parte fundamental se comparte, la lucha por la igualdad efectiva, y por eso votaremos a favor de la declaración".

El concejal de Vox, Ignacio Rivas optó por leer un manifiesto propio en el que defendió que es necesario "atender los problemas reales de las mujeres en España", mencionando cuestiones como la dificultad para acceder a una vivienda digna o el rechazo a determinadas políticas de género y a la inmigración ilegal.

Desde el grupo socialista, su portavoz alertó de que "el mundo se está volviendo oscuro", para como no, hacer referencia al concepto rescatado por los socialistas del 'No a la Guerra' y reclamar una respuesta firme ante conflictos internacionales y vinculando el 8M a la defensa de los derechos de las mujeres.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, defendió la apuesta por la igualdad real y destacó el papel de las mujeres en la política española, recordando que “las primeras mujeres que ocuparon cargos como la presidencia del Senado o de comunidades autónomas eran del Partido Popular".

Rodríguez subrayó que el verdadero avance consiste en "garantizar que cada mujer pueda elegir su propio camino", y aprovechó su intervención para reivindicar también la situación de las trabajadoras de Majorel.

Durante la sesión, el grupo socialista también planteó su preocupación por los retrasos en la construcción y mejora de centros de salud, especialmente el de San José, advirtiendo de que los plazos comprometidos podrían alargarse hasta 2030, o la inauguración del Centro de Salud Prosperidad.

Además, denunciaron una creciente derivación de carga asistencial desde la sanidad pública hacia la privada.

El 'ex' de Vox, Alejandro Pérez de la Sota criticó que determinados debates sanitarios estén condicionados por intereses políticos y recordó movilizaciones de sindicatos médicos en Madrid contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Desde Vox, Ignacio Rivas criticó lo que calificó como "una malísima gestión" del Gobierno central y aludió a diferentes polémicas nacionales relacionadas con la gestión de la pandemia o casos de presunta corrupción.

Otro de los asuntos abordados fue el estado de fachadas y edificios históricos de la ciudad, una cuestión planteada por el grupo socialista, que defendió que los edificios patrimoniales forman parte de la identidad de la ciudad y deben conservarse adecuadamente.

Vox coincidió en la preocupación por el deterioro de algunos inmuebles, especialmente en el entorno de la Plaza Mayor de Salamanca, advirtiendo de que el abandono podría provocar daños irreversibles.

El concejal de Fomento, Urbanismo, Policía Administrativa, Mantenimiento, Alumbrado y Coordinación Territorial, Fernando Carabias explicó que la normativa urbanística autonómica regula los protocolos de actuación sobre edificios protegidos y Bienes de Interés Cultural.

Finalmente, la moción no salió adelante gracias al voto en contra del grupo popular; sí contó, sin embargo, con el voto favorable de PSOE y Vox.

Preguntas al equipo de gobierno

El pleno también incluyó un turno de preguntas de los grupos municipales al equipo de gobierno sobre diversas cuestiones, entre ellas el V Plan de Juventud de la ciudad.

O el número de edificios que aún no tienen individualizado el consumo de agua por viviendas o la situación urbanística de promociones residenciales en la calle Maestro Lidón, así como el estado de licencias de primera ocupación en distintos edificios de la ciudad.

La sesión concluyó con ruegos y preguntas de los concejales, en un pleno marcado por el debate político y por la presencia entre el público asistente de varios trabajadores afectados por el ERE de la fábrica de Majorel en Carbajosa de la Sagrada.