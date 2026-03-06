Guijuelo celebra el 8M con un llamamiento a la igualdad y al empoderamiento femenino. Ayto. Guijuelo.

El municipio de Guijuelo ha conmemorado este viernes el Día Internacional de la Mujer con un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento que ha incluido la lectura de un manifiesto a cargo de la responsable del área de Igualdad del consistorio, Sara García.

El acto contó con la presencia de una representación de la corporación municipal encabezada por el alcalde, Roberto Martín, además de miembros de la Policía Local, trabajadores municipales y vecinos que se acercaron hasta el hall del Consistorio.

La cita estaba inicialmente prevista en el exterior, aunque finalmente tuvo que trasladarse al interior del edificio debido a las condiciones meteorológicas.

Durante el acto se recordó que esta jornada tiene como objetivo promover la sensibilización sobre las desigualdades y discriminaciones de género que aún persisten, así como reivindicar el empoderamiento y la participación social de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Con motivo de esta conmemoración, el Ayuntamiento ha programado además diversas actividades dirigidas a distintos sectores de la población.

Imagen del acto en el Ayuntamiento. Ayto. Guijuelo.

En ellas participarán los centros educativos del municipio, entre ellos los dos colegios de Educación Infantil y Primaria y el IES Vía de la Plata, así como usuarios del Centro de Día y espacios municipales como el Centro Cultural, la Ludoteca y el Centro Joven.

A través de estas iniciativas, el consistorio busca fomentar la reflexión y la concienciación sobre la igualdad entre hombres y mujeres, implicando tanto a la comunidad educativa como a diferentes colectivos del municipio.