Salamanca se prepara para su gran cumbre tecnológica: abiertas las inscripciones para el Tech Summit 2026

Salamanca, lista para acoger la tercera edición del Salamanca Tech Summit. El evento se celebrará del 15 al 17 de abril en el Palacio de Congresos y ya ha abierto sus inscripciones gratuitas bajo el lema 'Innovación que construye futuro'.

Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca, el encuentro aspira a consolidar a la ciudad como referente nacional e internacional en innovación, tecnología y emprendimiento, reuniendo a investigadores, empresas, centros tecnológicos, inversores, profesionales y ciudadanía.

La edición de 2026 llega con una programación ampliada y un enfoque más transformador y participativo.

Entre las tecnologías protagonistas figuran la ciberseguridad, el blockchain, la inteligencia artificial generativa, la biotecnología, la realidad extendida, los videojuegos, la animación 3D y la computación cuántica.

Además, el evento incorporará experiencias inmersivas inéditas, especialmente en el ámbito del videojuego y la animación, y nuevos espacios pensados para fomentar el networking estratégico y la colaboración entre empresas, inversores e instituciones.

La presentación de esta nueva edición correrá a cargo de Beatriz Solano y Chema Nieto, que ejercerán como conductores de una cita que busca dar un salto cualitativo respecto a años anteriores.

Una apuesta en Innovación

Más allá del contenido tecnológico, la cumbre mantiene una ambición clara: convertir la innovación en motor de desarrollo económico y generación de oportunidades laborales, especialmente para el talento joven.

También, se presentará una plataforma destinada a visibilizar y potenciar el talento local, con el objetivo de fidelizarlo y facilitar que las ideas se transformen en proyectos reales dentro de la ciudad.

Durante los tres días de desarrollo de la jornada, los asistentes podrán participar en ponencias inspiradoras, mesas de debate, presentaciones de proyectos emergentes y encuentros sectoriales diseñados para abrir nuevas vías de crecimiento profesional y empresarial.

Las inscripciones ya pueden realizarse de forma gratuita a través de la web oficial: summit.salamancatech.es.

En los próximos días se darán a conocer nuevos detalles del programa y los ponentes invitados de una edición que aspira a ser la más ambiciosa hasta la fecha y a situar definitivamente a Salamanca en el mapa internacional de la innovación.