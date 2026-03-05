Hospitalizada una mujer de 59 años tras salirse de la vía y chocar contra una pared en Guijuelo

Una mujer de 59 años ha resultado herida este miércoles por la noche tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio salmantino de Guijuelo.

El servicio de emergencias, el 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada a las 22:13 horas que alertaba de la salida de vía de un turismo en la calle Reina Sofía, a la altura del número 5, según fuentes del Servicio de Emergencias.

El vehículo se salió de la calzada en una curva y terminó colisionando contra una pared, lo que motivó la activación del operativo. En el lugar se personaron efectivos de la Policía Local de Guijuelo, Guardia Civil de Tráfico y solo una ambulancia ordinaria de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

La mujer fue asistida en el lugar y trasladada posteriormente para una valoración médica. Según fuentes, no reviste gravedad y ya se encuentra estable.