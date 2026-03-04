Unidad política en el Ayuntamiento de Carbajosa ante el ERE de Majorel: "Confianza en el diálogo"

Corporación municipal en el Salón de Plenos de Carbajosa. Ayuntamiento de Carbajosa.

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha aprobado una declaración institucional conjunta en relación con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la empresa Majorel en su centro de trabajo del municipio, que podría afectar a 169 trabajadores.

El comunicado está secundado por todos los grupos políticos con representación municipal.

El Consistorio manifiesta su preocupación ante el impacto social y económico que supondría la posible pérdida de estos puestos de trabajo, no solo en Carbajosa, sino en el conjunto de la provincia de Salamanca.

El Ayuntamiento subraya la relevancia de esta actividad en la generación de empleo, especialmente entre población joven y femenina.

Ante la apertura del proceso de negociación, consideran prioritario preservar la actividad económica y el empleo en el territorio y confía en que el periodo de consultas permita explorar alternativas que minimicen el alcance del expediente.

El Ayuntamiento reclama a la empresa la reconsideración del ERE y la revisión de su alcance, instándola a analizar con carácter prioritario todas las opciones que garanticen la continuidad de la actividad y la estabilidad laboral en la provincia.

Asimismo, pide que el proceso negociador se desarrolle con responsabilidad, voluntad real de acuerdo y diálogo efectivo con la representación legal de los trabajadores.

El Consistorio solicita también la implicación activa de las administraciones públicas competentes para facilitar el diálogo entre las partes y activar instrumentos de mediación, apoyo al empleo y mantenimiento de la actividad económica.

"El Ayuntamiento confía en que el diálogo y la responsabilidad compartida permitan alcanzar soluciones", reza el comunicado conjunto.

Trasladan su apoyo y solidaridad a los trabajadores afectados y a sus familias, destacando el valor del empleo como elemento esencial de cohesión social y territorial, y reitera su disposición a colaborar con el resto de administraciones, agentes sociales y la propia empresa en cuantas iniciativas contribuyan a proteger el tejido económico provincial.