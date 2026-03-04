Salamanca reúne a expertos internacionales del arte paleolítico en el Yacimiento de Siega Verde.

Los mayores expertos en arte paleolítico de España, Portugal y Francia se darán cita esta semana en Salamanca y en el yacimiento de Siega Verde, término municipal de Villar de la Yegua, para formar a guías especializados en enclaves rupestres, en el marco del primer curso específico dedicado a esta materia.

La iniciativa, organizada por la Fundación Siega Verde junto a la Universidad de Salamanca, se celebrará los días 5 y 6 de marzo bajo el título 'Tras las huellas del primer arte' y reunirá a medio centenar de participantes.

En su mayoría especialistas, guías en activo o estudiantes universitarios que buscan profundizar y mejorar sus conocimientos en la interpretación y gestión del arte rupestre.

El curso está financiado a través del Proyecto 'Gestores', impulsado por la Fundación Siega Verde con una aportación de 280.000 euros de la Junta de Castilla y León, y tiene como objetivo reforzar la profesionalización del sector en un país que cuenta con el mayor número de yacimientos visitables de arte prehistórico del mundo.

Referentes internacionales del arte rupestre

Entre los ponentes figuran algunos de los nombres más destacados en investigación, gestión y difusión del arte paleolítico, como Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira; Valérie Moles, responsable de Mediación Científica y Cultural de Chauvet 2.

Los investigadores André Tomás Santos, de la Universidad de Coimbra, y Diego Garate Maidagan, de la Universidad de Cantabria; así como técnicos de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y especialistas en soluciones tecnológicas aplicadas a la difusión del arte prehistórico.

La primera jornada, el 5 de marzo, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, donde se desarrollará una sesión de ponencias con contenidos científicos y metodológicos orientados a la formación y especialización de guías.

El programa culminará con un debate sobre los principales retos del sector, moderado por investigadoras del Laboratorio de Tecnología Prehistórica de la institución académica salmantina.

El 6 de marzo, el curso se trasladará al yacimiento de Siega Verde, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde los asistentes podrán aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos en la sesión teórica.

El director de la Fundación Siega Verde, Luis Ballesteros, ha destacado que esta iniciativa busca consolidarse en próximas ediciones como un "referente mundial" para los profesionales del arte rupestre.

"Es una apuesta para fijar un evento donde se citen profesionales de todo el mundo que quieran adquirir nuevos conocimientos o ponerse al día de las últimas tendencias, con la participación de los mayores expertos internacionales", ha señalado.

La primera edición combina actualización científica, herramientas de comunicación y criterios de conservación aplicados a la práctica guiada, con el objetivo de mejorar tanto la calidad de las visitas como la experiencia del público.

Proyecto GESTORES: vanguardia en la tecnología

El curso se enmarca en el Proyecto GESTORES, diseñado por el Patronato de la Fundación Siega Verde para reforzar la protección e investigación del enclave. Su ejecución fue adjudicada a la Universidad de Salamanca y concluirá en 2026.

Entre sus metas figura situar a Siega Verde en la vanguardia mundial de la conservación e investigación del arte rupestre al aire libre, además de desarrollar el Gemelo Digital del yacimiento, una herramienta tecnológica destinada a mejorar su estudio, preservación y difusión internacional.