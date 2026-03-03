La USAL impulsa un congreso internacional para reforzar la igualdad y el reto demográfico en el mundo rural. Comunicación Usal.

La Universidad de Salamanca acoge desde este miércoles el Congreso Internacional 'Mujer rural y reto demográfico: propuestas tangibles para la institucionalización de la perspectiva de género en las comunidades rurales', una cita científica que reunirá durante dos jornadas a especialistas, administraciones y entidades sociales en la Facultad de Derecho.

El encuentro, impulsado por el Grupo de Investigación Reconocido 'Next Generation UE – Derecho Administrativo' y respaldado por el Instituto de las Mujeres, será el 4 de marzo a las 16:00 horas en el Salón de Grados.

En el desarrollo de la jornada estarán presentes el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francés Boya; la decana de la Facultad de Derecho, María Ángeles Guervós; y la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López.

Además del presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega; la catedrática de Derecho Constitucional, Ángela Figueruelo; y la directora académica del Congreso, Pilar Talavera.

La conferencia inaugural correrá a cargo del profesor de Derecho, José Luis Domínguez, junto a la profesora de Sociología de la Universidad de Valladolid, Rosario Sampedro.

Durante las dos jornadas se desarrollarán cinco mesas redondas y un panel de jóvenes investigadores en los que participarán más de 30 especialistas nacionales e internacionales.

El objetivo es analizar el papel determinante de las mujeres en la cohesión socioterritorial del medio rural y abordar cómo los estereotipos y roles de género siguen situando a las mujeres como el "rostro invisible" de la desigualdad, con mayor intensidad que en los entornos urbanos.

Entre las líneas de trabajo figuran los obstáculos y propuestas para reforzar el protagonismo de la mujer en el mundo agrario, la fiscalidad con perspectiva de género, la doble victimización en casos de violencia de género en el ámbito rural, la institucionalización de los cuidados y el bienestar social.

Así como medidas para integrar la perspectiva de género en las políticas frente al reto demográfico.

El Congreso pretende esbozar reformas normativas e institucionales concretas que permitan remover los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en territorios de baja densidad, reforzando así el compromiso del Estudio salmantino con el desarrollo de las comunidades rurales.

La actividad se enmarca en el programa de subvenciones públicas destinadas a postgrados de Estudios Feministas y de Género, y actividades universitarias relacionadas con la igualdad correspondiente a 2025, en el marco del proyecto liderado por la profesora Pilar Talavera Cordero.