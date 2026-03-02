Detienen a la propietaria de una vivienda en Salamanca tras entrar sin permiso y robar a sus inquilinas

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a la propietaria de una vivienda como presunta autora de un delito de allanamiento de morada después de entrar su inmueble, el cual tiene alquilado por habitaciones a cuatro personas, para llevarse pertenencias de las moradoras en el momento que no se encuentran en el domicilio.

La actuación se inició a raíz de una llamada telefónica en dependencias policiales, en la que se solicitaba la presencia policial al tener a una mujer retenida en el interior de una vivienda, impidiendo que saliera.

La requirente era una de las cuatro inquilinas, que al entrar al domicilio sorprendió en el recibidor a una persona ajena a la vivienda y que resultó ser la arrendadora y propietaria del piso, la cual vive en otra casa en el mismo rellano.

Una vez en el lugar, los agentes se encontraron en el rellano de acceso al domicilio a varias personas, entre ellas la requirente que estaba tratando de impedir que se abriese la puerta desde el interior.

Esta les trasladó a los agentes que la persona que hay en el interior es la arrendadora y propietaria del domicilio, la cual no tiene reservada ninguna habitación ni tampoco dispone de uso y disfrute de las zonas comunes, ni ninguna cláusula que le permite el acceso sin que haya consentimiento de las arrendatarias.

Además, añadió que vive en el mismo rellano y aprovecha que no hay nadie dentro para acceder, no siendo esa la primera vez que lo hace, faltándoles en alguna ocasión pertenencias.

Los funcionarios comprobaron entonces que efectivamente había una mujer en el interior, que fue identificada y posteriormente detenida por presunto allanamiento de morada, siendo trasladada hasta dependencias policiales. Tras finalizarse los trámites policiales pertinentes, se dio cuenta de los hechos a la autoridad judicial, pasando la detenida a su disposición.