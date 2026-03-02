Carbayo reclama menos trabas al sector hostelero y mejoras en las comunicaciones: "Aquí no hay turismofobia"

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por miembros de la candidatura del PP a las Cortes de Castilla y León, atienden a los medios de comunicación tras mantener una reunión con representantes de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca.

El presidente del Partido Popular de Salamanca, y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, en la que trasladó el respaldo de su formación a un sector que calificó de "clave para el empleo, la riqueza y la proyección turística" de la provincia.

En el encuentro también estuvieron presentes, aunque sin intervenir públicamente, la número dos y el número tres del PP por Salamanca a las Cortes de Castilla y León, Rosa Esteban y Ángel Porras.

Carbayo agradeció la disposición de la asociación para mantener la reunión y destacó la "labor extraordinaria" que realiza la hostelería salmantina, tanto en la capital como en la provincia.

"Cada vez que alguien visita Salamanca encuentra una atención excelente, productos de primerísima calidad y un entorno único, fruto del trabajo diario de miles de profesionales", señaló, recordando que el sector da empleo a más de 8.000 personas y agrupa cerca de 4.000 establecimientos en la provincia.

Durante la reunión, el dirigente popular subrayó la necesidad de seguir facilitando la actividad de los hosteleros, especialmente de los autónomos.

En este sentido, defendió ayudas al inicio de la actividad, como la cuota cero, la reducción de la burocracia y una mayor agilidad en la concesión de licencias y permisos para obras en los locales. "No se trata de asfixiar al autónomo, sino de ayudarle justo cuando más lo necesita", afirmó.

Carbayo destacó que Salamanca vive cifras récord de visitantes, pero insistió en que aún existen márgenes de crecimiento en ámbitos como el turismo deportivo, cultural, patrimonial, familiar y gastronómico.

"Aquí no hay turismofobia. Queremos que el turista disfrute con los salmantinos, porque el turismo suma empleo, riqueza y proyección de ciudad", afirmó el alcalde.

Puso en valor la calidad de la oferta hostelera y el esfuerzo realizado en eventos como la Feria de Día para compatibilizar ocio, limpieza, seguridad y respeto al patrimonio y al descanso vecinal.

Mantenimiento y mejora de las comunicaciones

Uno de los ejes centrales del mensaje del presidente del PP salmantino fue la reclamación de mejores comunicaciones, especialmente ferroviarias.

Carbayo lamentó la falta de avances en el aumento de frecuencias con Madrid, la recuperación del tren de la Ruta de la Plata y la conexión ferroviaria con Portugal, iniciativas que consideró "estratégicas" para el turismo, los congresos, las universidades y la economía provincial.

El Partido Popular continúa denunciando el mal estado de algunas autovías y reclamó actuaciones urgentes para garantizar la seguridad vial. "No es una cuestión política, es una cuestión de seguridad y de futuro económico para Salamanca".

Carbayo destacó medidas impulsadas desde la Junta de Castilla y León que, a su juicio, favorecen la movilidad y el desarrollo económico, como la tarjeta gratuita de transporte en autobús, las ayudas a jóvenes para obtener el carné de conducir y las bonificaciones en peajes para usuarios recurrentes.

El encuentro concluyó con un mensaje de compromiso del Partido Popular para seguir trabajando "de la mano del sector hostelero" y reforzar un modelo basado en la calidad, el empleo y la colaboración institucional.