Paseos por Salamanca 2026: profundizar en la historia de la ciudad a través de su escuela de pensamiento

La concejala de Relaciones Institucionales, Carmen Seguín, y el concejal de Turismo, Ángel Fernández, han presentado una nueva edición del ciclo 'Paseos por Salamanca', la iniciativa que invita a vecinos y visitantes a redescubrir el patrimonio histórico y cultural de la ciudad desde distintas miradas.

Durante la presentación, el concejal de Turismo subrayó que el objetivo del programa es “redescubrir nuestro patrimonio” a través de tres itinerarios distintos, con dos pases diarios, a las 12:00 horas y a las 17:30 horas, para facilitar la participación del público.

Cada recorrido tendrá una duración aproximada de una hora y media y contará con 50 plazas, una cifra similar a la de la pasada edición.

El primero, y más destacado, de los itinerarios estará dedicado a la Escuela de Salamanca, considerado por el concejal como el más relevante del ciclo. Este paseo se plantea como un guiño a la efeméride que conmemora cinco siglos de una manera de pensar que influyó decisivamente en el mundo moderno.

El segundo recorrido se centrará en la riada de San Policarpo, un episodio trágico de la historia local que “se llevó tantas vidas y dejó a la ciudad aislada”.

Ángel Fernández explicó que se abordará desde una mirada respetuosa, recorriendo el trayecto comprendido entre la Fonda de Veracruz y el Teso de San Nicolás.

El tercer paseo estará basado en el año jubilar de San Juan de la Cruz, siguiendo un itinerario cargado de simbolismo y misticismo que discurrirá desde la Oficina de Turismo hasta el Arroyo de Santo Domingo.

Carmen Seguín detalló el contenido del paseo dedicado a la Escuela de Salamanca, que se celebrará los lunes y los jueves, con inicio en el Atrio de la Catedral y final en la Plaza del Concilio de Trento.

La concejala destacó que este recorrido pondrá en valor figuras clave como Domingo de Soto, Antonio de Montesinos y Francisco de Vitoria, entre otros.

“La Escuela de Salamanca fue un faro que iluminó al mundo”, afirmó Seguín, subrayando su capacidad para ofrecer nuevas conclusiones ante desafíos contemporáneos que aún persisten.

Con este ciclo, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un turismo cultural de calidad, que conecta el pasado con el presente de Salamanca.