El investigador del CIC, Javier Vaquero, premio Rising Star por sus avances en hepatología. Comunicación Usal.

El investigador Javier Vaquero, del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL-FICUS), ha sido distinguido con el premio Rising Star que concede la Asociación Española para el Estudio del Hígado en el marco de su congreso anual AEEH2026.

El galardón reconoce cada año a jóvenes investigadores en el ámbito de la hepatología por su impacto científico y su proyección internacional.

Vaquero ha sido premiado por su trabajo centrado en comprender el doble comportamiento de la proteína TGF-beta en el colangiocarcinoma, un cáncer de los conductos biliares que representa en torno al 3% de las neoplasias digestivas y que se caracteriza por su diagnóstico tardío, corta supervivencia mediana y alta tasa de recurrencia tras la cirugía.

En los últimos años, la incidencia del colangiocarcinoma intrahepático ha aumentado en países desarrollados.

El equipo del investigador estudia cómo funciona la vía de señalización de TGF-beta y sus moléculas diana, como NOX1 y NOX4, en este tipo de tumor. En condiciones normales, TGF-beta actúa como regulador del crecimiento celular y contribuye a la reparación de tejidos.

En el contexto tumoral puede desempeñar un papel contradictorio: en fases iniciales puede frenar el crecimiento del cáncer, mientras que en estadios más avanzados puede favorecer la invasión y expansión tumoral.

“El reto no es apagar la señal sin más, sino entender en qué momento actúa como freno y cuándo como acelerador del tumor. Así podremos modularla de forma selectiva y segura”, explica Vaquero.

Su grupo combina modelos celulares 2D y 3D in vitro, modelos en ratón y análisis de muestras clínicas para desentrañar la biología del tumor y sus interacciones con el microambiente.

El equipo ha demostrado que la inhibición dual de NOX1/NOX4 con setanaxib permite modular la señal de TGF-beta en el microambiente tumoral, reduciendo el crecimiento del tumor e incrementando la presencia de células inmunes en modelos de colangiocarcinoma intrahepático.

Estos resultados, publicados en la revista Springer Nature, abren la puerta a terapias más selectivas y combinadas, tras los limitados resultados obtenidos con estrategias basadas en la inhibición global de TGF-beta.

Refuerzo estratégico en cánceres hepatobiliares

La incorporación de Javier Vaquero al Centro de Investigación del Cáncer en 2023 ha permitido fortalecer la línea de investigación en tumores digestivos y hepáticos.

El director del centro, Xosé Bustelo, subraya que este reconocimiento “reafirma la apuesta por investigadores con proyección internacional y capacidad para liderar proyectos ambiciosos que generen conocimiento trasnacional de calidad".

El grupo continuará trabajando en la identificación de nuevas dianas terapéuticas relacionadas con TGF-beta y otros mediadores del microambiente tumoral, con el objetivo de trasladar estrategias más eficaces a la práctica clínica y mejorar el pronóstico de una enfermedad considerada aún rara y con importantes necesidades terapéuticas no cubiertas.