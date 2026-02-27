El Ayuntamiento de Salamanca reafirma su apoyo a Aerscyl en el Día de las Enfermedades Raras: "Cada persona importa"

La concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, Vega Villar, ha recibido a representantes de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (Aerscyl) con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se conmemora mañana, en un encuentro marcado por el reconocimiento institucional y el compromiso de colaboración.

En el acto, también estuvo presente el concejal no adscrito, Alejandro Miguel Pérez de la Sota, antes del grupo Vox Salamanca.

Durante el acto, la concejala felicitó a Patricia Gálvez Delgado por su reciente nombramiento como presidenta de la asociación, al tiempo que tuvo palabras de agradecimiento para la anterior responsable de la entidad.

Villar subrayó que el Ayuntamiento "siempre va a estar presente" y a disposición de Aerscyl para seguir colaborando, destacando que la asociación "no para de crecer" y se ha convertido en "una de las más queridas y respetadas".

Vega Villar puso en valor iniciativas como la reciente edición de la “marea amarilla” y recalcó que "cada persona, cada niño y cada cuidador importa", definiendo a Aerscyl como "aliento" y una "mano amiga" para miles de familias.

Recordó, además, el trabajo coordinado con otras administraciones e instituciones: Junta, Diputación, Ayuntamiento y las dos universidades, y la existencia de un convenio que respalda el ejercicio de sus actividades y la salud comunitaria.

“Es un proyecto que presta cobertura a miles de familias y un ejemplo de solidaridad al servicio de las personas afectadas”, afirmó.

Por su parte, Patricia Gálvez Delgado expresó que Aerscyl siente a Salamanca "como parte nuestra" y agradeció el respaldo institucional recibido.

La presidenta ratificó su compromiso con una asociación que definió como “una red profundamente humana”, levantada gracias al esfuerzo de familias y voluntarios “cuando el proyecto era muy frágil”.

Gálvez recordó los principales retos a los que se enfrentan las personas con enfermedades raras, como los diagnósticos tardíos o tratamientos que no llegan, y anunció que Aerscyl destinará 6.000 euros un año más a la investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, mostrando su confianza en el talento investigador de la ciudad.

"La asociación son familias que convierten la soledad en acompañamiento; no son un añadido al sistema, sino un complemento", señaló, reivindicando la necesidad de apoyos técnicos y de un mayor reconocimiento institucional y social.

El acto concluyó con una red tejida con un gigante ovillo de lana por Elsa —usuaria de la asociación— a lo largo del Salón de Recepciones del Ayuntamiento con la participación activa de los concejales, usuarios, ujieres y prensa allí presentes.

Elsa tejiendo la red del Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca.

Un homenaje a la figura del cuidador y del voluntario, piezas clave de esa red que, como recordó la presidenta, "sostiene a las personas con enfermedades raras cuando todo lo demás falla".