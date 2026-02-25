Paula y Taigoro, de Salamanca, optan a mejores cocineros de España, el concurso que descubre estrellas Michelin

Paula Gutiérrez, que recientemente ha relevado a su padre al frente de la cocina en el Tayta Restaurante (1 Estrella Michelin), y Taigoro Suzuki, de i + T (recomendado en la Guía Michelin), ambos chefs de Salamanca, aspiran a convertirse en los mejores cocineros de España. Aunque ya reconocidos por la prestigiosa publicación gastronómica los establecimientos en los que trabajan, estos profesionales culinarios optan ahora a este galardón culinario individual que se otorga en el marco del Alimentaria-Hostelco.

Desde su primera edición en 2006, este certamen de carácter bienal ha descubierto a más de 70 chefs galardonados posteriormente con estrellas Michelin en países como España, Austria, Alemania o Suiza. El primer ganador fue Jordi Cruz, de Àbac en Barcelona, que hoy cuenta con tres estrellas.

Los dos chefs se encuentran entre los seis finalistas que optan al premio en la categoría de cocina, donde se batirán a otros profesionales de reconocido prestigio como Roger Julián, del Simposio (1 Estrella Michelin) de Valencia; Juanma Salgado, del Dromo (recomendado por la Guía) en Badajoz; Pola Hemaia, de L'Alkimista (recomendado por la Guía) en Reus; y Jorge Lengua, de Llavor (1 Estrella Michelin) en Oropesa del Mar y de La Suculenta en Beniccàsim.

Cabe resaltar que, además, Castilla y León tendrá también una doble importancia en este certamen. Y es que dos reconocidos profesionales formarán parte del jurado, uno en la categoría de cocineros y otro en la de camareros.

Se trata de Miguel Ángel de la Cruz, de La Botica de Matapozuelos (Valladolid), quien tiene una Estrella Michelin, una Estrella Verde y dos Soles Repsol. El vallisoletano formará parte del jurado en la final del X Concurso Cocinero del Año. No será su primera experiencia valorando en este certamen, en el que incluso también ha llegado a participar en alguna ocasión.

Por otro lado, el segoviano Luis Carlos Martín, jefe de Sala del restaurante Reina XIV, en Real Sitio de San Ildefonso, será miembro del jurado que decidirá quién será el mejor camarero del año en España. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito asociativo y en la alta competición del sector de la hospitalidad.

Ambos certámenes, de carácter bienal y organizados por el Grupo Caterdata, se presentan como eventos hermanos que buscan impulsar el talento emergente y consolidado de cocina y sala. Desde su creación, ha sido una plataforma de proyección profesional y ha descubierto a más de 70 chefs que posteriormente han sido galardonados con estrellas Michelin.