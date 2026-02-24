El PPCyL enciende la campaña desde Salamanca con Mañueco en la capital y Feijóo en Vitigudino y Ciudad Rodrigo

El Partido Popular dará el pistoletazo de salida a la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas del 15-M este jueves 26 en Salamanca, en un acto que contará con la presencia del presidente y candidato a la reelección de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de la ciudad y presidente del PP provincial, Carlos García Carbayo.

El evento de inicio de campaña se celebrará a las 20:30 horas en el Hotel Alameda Palace, donde Mañueco estará acompañado por cargos del partido y representantes provinciales, en una cita con la que los populares buscan movilizar a su electorado desde el primer día.

La acción en la provincia se prolongará hasta el viernes con una intensa jornada encabezada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que recorrerá varios municipios del oeste y sur de la provincia.

Feijóo visitará Vitigudino, La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo, con encuentros con afiliados, simpatizantes y vecinos, en una jornada destinada a reforzar el mensaje del partido en el medio rural y a subrayar la importancia de la provincia en el conjunto de Castilla y León.

Con este doble arranque, el Partido Popular apuesta por una campaña intensa en Salamanca, combinando el liderazgo autonómico y nacional y poniendo el foco tanto en la capital como en las comarcas de la provincia.