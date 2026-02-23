Salamanca renueva sus barrios con luz y sonido: 126.000€ para transformar el CMI de La Vega y la Iglesia Vieja de Pizarrales

Salamanca adjudica las obras de la iluminación y el sonido del CMI de La Vega y la Iglesia Vieja de Pizarrales Ayuntamiento de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado los trabajos de mejora del Centro Municipal Integrado (CMI) de La Vega y de la Iglesia Vieja de Pizarrales con el objetivo de reforzar la actividad cultural y fomentar el asociacionismo en los barrios de la ciudad.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 126.596,06 euros, licitado ya a finales de 2025, y que permitirá renovar la iluminación, el sistema de sonido y diferentes elementos del escenario en ambos espacios municipales.

Además de elevar la calidad técnica de las actividades que se desarrollan, los trabajos supondrán una mejora en la eficiencia energética de los edificios.

El Ayuntamiento busca, con esto, consolidar y potenciar la red de espacios culturales gestionados por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, favoreciendo una programación más estable y con mayores prestaciones técnicas.

En el CMI de La Vega se instalará una nueva mesa de sonido con previo remoto, dos monitores autoamplificados, dos cajas de medios-agudos y dos subgraves, así como micrófonos inalámbricos de diadema y de mano, cuatro pies de micrófono extensibles, tres micrófonos adicionales y un proyector de vídeo.

Se colocarán nuevos focos y una mesa de control, mientras que el escenario incorporará un telón de dos hojas y una pantalla de proyección, entre otras mejoras.

Mientras que la Iglesia Vieja de Pizarrales contará con una nueva mesa de sonido y previo remoto, dos monitores autoamplificados, dos cajas de medios-agudos y dos subgraves, seis pies de micrófono extensibles y micrófonos inalámbricos de diadema y de mano, además de cuatro micrófonos y una pantalla de proyección.

Además, se instalarán telones ignífugos, telones de dos hojas y dos bambalinas, junto con nuevos focos y una mesa de control para la iluminación.

El Ayuntamiento enmarca esta inversión en su estrategia de dinamización cultural de los barrios y la mejora de los equipamientos públicos.