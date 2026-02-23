El CIC avanza en el origen de la metástasis: "Puede explicar por qué unos pacientes responden al tratamiento y otros no"

El estudio del tratamiento oncológico continúa avanzando en Salamanca con la incorporación de tecnologías de última generación en el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), que permitirán comprender con mayor precisión el origen de las metástasis y las recaídas tras los tratamientos oncológicos.

El centro, de carácter mixto de investigación del CSIC, la Universidad de Salamanca y la Fundación para la Investigación del Cáncer de la USAL, ha puesto en marcha dos nuevos servicios tecnológicos: la secuenciación de célula única (single cell) y la transcriptómica espacial.

El avance ha sido posible gracias a la financiación de la Agencia Estatal de Investigación y a la cofinanciación de la Universidad de Salamanca.

Estas tecnologías permitirán analizar los tumores como lo que realmente son: ecosistemas complejos y heterogéneos.

La transcriptómica espacial ofrece a los investigadores un auténtico “Gps molecular”, capaz de cartografiar la actividad genética de los tumores sin destruir la estructura original de las biopsias.

“Al mantener el tejido intacto, podemos identificar interacciones entre células tumorales y células normales que antes eran invisibles y que pueden explicar por qué algunos pacientes responden al tratamiento y otros sufren recaídas”, explica la doctora Sandra Blanco, coordinadora científica de la Unidad de Genómica del CIC.

La secuenciación de célula única permite leer el “manual de instrucciones” individual de cada una de las miles de células que componen un tumor.

Esta técnica hace posible detectar alteraciones genéticas raras que suelen pasar desapercibidas en los análisis convencionales y conocer, con una precisión inédita, los distintos tipos y subtipos celulares presentes en la masa tumoral.

Según la doctora Encarna Fermiñán, responsable técnica de ambos servicios, “la versatilidad de estas tecnologías es enorme, ya que permiten analizar las células tumorales a múltiples niveles, desde la expresión génica hasta las alteraciones genéticas o la expresión de proteínas”.

La llegada de estas herramientas marca el fin de la llamada “media aritmética” en el estudio del cáncer. Hasta ahora, los análisis genéticos se realizaban sobre muestras trituradas que ofrecían una visión global y promedio del tumor.

Sin embargo, pese a los avances, se continúa con la prudencia de que el carácter del cáncer no es uniforme y puede pasar que pequeñas poblaciones celulares se hagan las responsables de la resistencia a los tratamientos, de la progresión tumoral o de la aparición de metástasis.

Las células pueden modificar su comportamiento en función de su localización dentro del tumor y de su entorno inmediato.

“El cáncer ya no se estudia como una masa aislada y homogénea, sino como un mosaico dinámico en el que cada célula puede cambiar según su contexto”, subraya la doctora Blanco.

La adquisición de estos equipos sitúa a Salamanca en la primera línea de la investigación oncológica en España. Los sistemas ya están operativos en la Unidad de Genómica del CIC, que este año celebra su 25 aniversario, y estarán abiertos a toda la comunidad científica, hospitales y empresas biotecnológicas.

Así lo ha destacado el director del centro, el doctor Xosé Bustelo, quien ha remarcado que el objetivo es “acelerar los descubrimientos y maximizar el impacto científico y clínico”.

El vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco, ha señalado que la implicación de la USAL en el CIC refleja su compromiso con el avance del conocimiento y con su vocación de servicio a la sociedad a través de la mejora de la prevención y el tratamiento del cáncer.

Para mostrar el potencial práctico de estas tecnologías, el Centro de Investigación del Cáncer celebrará mañana, 24 de febrero, una jornada técnica en su salón de actos, en la que investigadores de referencia expondrán aplicaciones reales de estas plataformas de genómica de alta resolución en el ámbito oncológico.