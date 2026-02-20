El PP de Salamanca exigirá en el Congreso inversiones ferroviarias y acabar con el abandono de Sánchez

Los diputados nacionales del Partido Popular por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, han anunciado la presentación de una Proposición No de Ley en el Congreso para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez inversiones urgentes en materia ferroviaria y poner fin al “castigo” que, a su juicio, sufre la provincia del Tormes.

Los populares denuncian “años de retrasos, promesas incumplidas y falta de inversiones” mientras, aseguran, el Ejecutivo prioriza otros territorios “por puro interés político”.

“No vamos a aceptar que Salamanca pierda oportunidades por la dejadez y la falta de voluntad de un Gobierno más preocupado por mantenerse en el poder que por atender las necesidades reales de esta tierra”, señalaron.

Entre sus principales reivindicaciones figura el impulso definitivo al Corredor Atlántico, integrado en las redes transeuropeas de transporte, clave, según afirman los populares, para la competitividad y el empleo en la provincia. “El corredor atlántico se está retrasando por culpa de la voluntad política del Gobierno de Sánchez”, sostiene el diputado José Antonio Bermúdez de Castro como portavoz del grupo.

También exigen la recuperación del tren Ruta de la Plata, al que consideran fundamental para vertebrar el oeste peninsular, fijar población y dinamizar la economía. Reclaman su inclusión en la Red Básica Ampliada europea y que su ejecución se adelante antes de 2040, con un corredor mixto para viajeros y mercancías.

Durante la comparecencia, Bermúdez también hizo referencia a la línea Salamanca - Medina del Campo, recuerdan que su electrificación fue impulsada durante el Gobierno de Mariano Rajoy y reclaman ahora una quinta frecuencia diaria para los fines de Salamanca, el cerramiento total de la vía, la supresión del paso a nivel de Carpio y la modernización del intercambiador en Medina.

El objetivo es permitir que los trenes Alvia circulen a 200 km/h y reducir el tiempo de viaje a Madrid a poco más de una hora y veinte minutos. “Esto supondrá más turismo para la ciudad y la provincia”, defendieron, insistiendo en que “no aceptaremos ni un derecho ni una oportunidad menos”.

Cumplir compromiso adquirido en la Cumbre Hispano-Portuguesa de 2017

Especial preocupación mostraron por la electrificación hasta Fuentes de Oñoro y el cumplimiento del compromiso adquirido en la Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en Salamanca en 2017, que fijaba 2020 como fecha para concluir las obras.

“Nos dijeron que sería en 2020, luego en 2021, después en 2022, más tarde en 2024. Estamos en 2026 y nos siguen diciendo que las obras están muy avanzadas”, reprocharon. “Es inaceptable y una tomadura de pelo”.

Además, advirtieron de que, según respuestas parlamentarias recientes, la velocidad máxima en ese tramo quedaría limitada a 140 km/h “sin ninguna justificación”, que no se suprimirán al menos 50 pasos a nivel inicialmente previstos y que no se garantiza la existencia de servicios de viajeros.

“Pedimos al Gobierno que nos aclare las razones de esa limitación”, reclamaron, lamentando también la renuncia definitiva a recuperar el tren nocturno Lusitania entre Madrid y Lisboa con parada en Salamanca.

Para los diputados populares, esta situación supone “un claro ejemplo de desprecio y falta de compromiso con Salamanca” y pone en riesgo proyectos estratégicos como la plataforma logística y el Puerto Seco.

“Hay más recursos que nunca y el Gobierno no atiende a esta tierra”, afirmó Bermúdez de Castro acusando al Ejecutivo de estar “más centrado en contentar a sus socios independentistas que en sus funciones de gobierno”.

“Los salmantinos no merecemos ese maltrato”, subrayaron, asegurando que continuarán utilizando todas las herramientas parlamentarias a su alcance. “Vamos a seguir exigiendo con todas nuestras fuerzas. No pedimos más que nadie, pero no vamos a aceptar menos que otros territorios” concluía el diputado nacional.