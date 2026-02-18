CSIF llevará a los tribunales a la Junta para exigir que cubra 6.500 plazas vacantes: "La situación es insoportable"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentará acciones legales contra la Junta de Castilla y León para exigir la cobertura de 6.500 plazas vacantes de funcionarios y personal laboral, un “vaciamiento progresivo” de plantillas que aumenta las quejas ciudadanas y la carga laboral del personal.

Así lo ha anunciado el presidente autonómico del sindicato, Benjamín Castro, en una jornada de delegados en Salamanca: “La situación es impresentable e insoportable, y CSIF no va a permanecer indiferente”.

Castro, acompañado por Antonio Grande, responsable del área de Sanidad en Salamanca y Gabriel de la Iglesia, ha reunido a los delegados en plena precampaña autonómica.

“Estamos aquí porque hay elecciones y queremos trasladar como primera fuerza sindical las necesidades de plantillas de todos los servicios públicos competencia de la Junta”, ha explicado Castro, recordando el plan de recuperación de efectivos presentado en 2023 al consejero: “Nos pareció bien, pero ha quedado olvidado en algún cajón; las plantillas se reducen y las quejas de ciudadanos aumentan ante la pasividad de la administración”.

Esto significa un detrimento evidente de los servicios y una carga que los empleados no han de soportar; están hartos”, ha agregado Castro.

Gabriel de la Iglesia ha apuntado en referencia a funcionarios de educación: “Nos faltan 400 plazas de segunda actividad; gerencia colapsada... Hay muchos puestos que están cubriéndose con interinos, incluso gente que está haciendo funciones de superior categoría"

Reclamamos mejora y reclasificación de relación de puestos de trabajo, actualización anual de carrera profesional con cómputo total del tiempo trabajado y sin penalizar promoción interna, concurso de méritos abierto y permanente con resoluciones semestrales, y promoción interna sobre puesto sin movilidad forzosa”.

Benjamín Castro, el presidente de CSIF de Castilla y León junto con Antonio Grande y Gabriel de la Iglesia

En Sanidad, Antonio Grande ha señalado el “deterioro muy importante” en Atención Primaria y hospitalaria: “Falta de médicos de Urgencias colapsa servicios en el Hospital de Salamanca y rurales; no se cubren ausencias ni permisos, con demoras en citas y salas de espera eternas.

Sacyl debe modernizar procesos selectivos, bolsas de empleo de todas categorías con actualizaciones anuales de méritos, convocatorias cada dos años resueltas en 18 meses, y un nuevo decreto de carrera profesional ágil con convocatoria extraordinaria del Grado IV”.

CSIF reclama ofertas extraordinarias de empleo por encima de la tasa de reposición y planificación plurianual para recuperar efectivos.

Sobre el nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario Grande celebra mejoras en la jornada, guardias compensadas, jubilación parcial, conciliación y ordenación profesional pero avisa: “Estaremos vigilantes en la negociación retributiva ante Ministerio y Junta; preferimos un Estatuto único, no dividido”.

Castro ha remachado la judicialización inmediata por falta de reemplazos: “No aguantamos más; pedimos cubrir todos los puestos ya, como en docencia. Si el consejero se sienta a negociar bolsas creíbles, retiramos demandas, pero serán los jueces quienes valoren el servicio público”.

