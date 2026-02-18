Así conocerás si te ha tocado ser miembro de una de las 169 mesas electorales de Salamanca para el 15-M

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado a conocer este miércoles el listado de las personas designadas como miembros de las mesas electorales para las próximas elecciones a la Junta de Castilla y León del 15 de marzo de 2026. Los ciudadanos pueden verificar si han sido seleccionados accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento de Salamanca o consultando el BOP digital.

En un pleno extraordinario presidido por el alcalde, Carlos García Carbayo, se han elegido un presidente y dos vocales por mesa, además de los suplentes de cada uno. Son 66 centros de votación de la ciudad con un total de 169 mesas electorales

En caso de haberte tocado ser miembro o suplente de una mesa electoral para los próximos comicios se te notificará en un plazo máximo de 3 días.

Una vez ejecutado el sorteo, los miembros tendrán siete días naturales para presentar las alegaciones pertinentes ante la Junta Electoral de Zona.

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Junta Electoral Central, existen diversas circunstancias que eximen a un ciudadano de ser miembro de una mesa electoral aunque le haya tocado por sorteo.

En caso de que la persona tenga 65 años o más, esta se toma como una circunstancia personal que exime del ejercicio de miembro de mesa. También las personas con baja médica, discapacidad o incapacidad permanente se encuentran exentas.

Embarazadas de más de seis meses, embarazo de riesgo y/o de permiso por maternidad también pueden acogerse a los casos estipulados por la LOREG para no ser miembros de mesa electoral.

Otra de las circunstancias eximentes son el cuidado directo de menores de 8 años o haber sido al menos tres veces parte de una mesa electoral en los últimos 10 años. El

Los padres o madres de menores de 14 años que puedan acreditar que el otro progenitor no puede hacerse cargo del hijo o hija durante la jornada electoral también pueden evitar la obligatoriedad de ser miembro de la mesa.

La celebración de un evento familiar con especial relevancia como una boda o comunión inaplazables también es eximente según la LOREG.

En cualquier caso, todos estos casos pueden consultarse en la propia LOREG o en la web:www.juntaelectoralcentral.es.

Para presentar las alegaciones es importante hacerlo aportando la documentación justificativa de la situación personal.

Además, se recuerda que no presentarse a la mesa electoral el día de la jornada sin causa justificada puede considerarse un delito con penas de prisión de tres meses a un año o multas económicas.