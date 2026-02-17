Salamanca impulsa la vida independiente de las personas con Asperger-TEA: "El piso lanzadera es un hito"

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha recibido este martes a la Asociación Síndrome de Asperger-TEA de Salamanca en un emotivo encuentro en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento.

Coincidiendo con la víspera del Día Internacional del Síndrome de Asperger a las puertas –18 de febrero–, la concejala del Ayuntamiento de Salamanca ha dedicado palabras de "admiración y agradecimiento" al "esfuerzo diario" de la entidad y las familias en favor del acompañamiento a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), destacando la colaboración que el consistorio mantiene con la asociación desde el año 2015.

Un apoyo que responde al "aumento de la demanda y del número de usuarios" para garantizar "atención de calidad y los recursos necesarios" en un camino hacia "una sociedad más inclusiva", ha añadido.

El momento más comentado del acto ha sido la lectura del manifiesto de Asperger España por Miguel Callejas, usuario de la asociación, el cual reivindica esta jornada no como "homenaje", sino como "defensa de derechos" para una realidad "invisibilizada" dentro del espectro autista: personas sin discapacidad intelectual ni del lenguaje, pero con dificultades en interacción social, comunicación pragmática, regulación emocional y sensibilidad sensorial que generan "barreras específicas".

Desde la asociación, exigen el reconocimiento oficial de esta "discapacidad psicosocial" para visibilizar "el sufrimiento y la ansiedad de vivir en un entorno que no contempla la diversidad neurológica".

Intervención de Miguel Callejas.



Según un estudio de la Federación Asperger Andalucía con 400 casos entre 10 y 19 años revela que el 71% de los diagnosticados oficialmente con autismo de nivel uno sufre acoso escolar y laboral.

El sistema educativo afirma es un sistema educativo "reactivo" que provoca abandono escolar, depresiones y tasas de suicidio "muy superiores" a la población general.

Urgen a una Ley Orgánica estatal de protección al alumnado, priorizando prevención sobre protocolos institucionales.

En cuanto al acceso al empleo, denuncian que el 84% de las personas Asperger se encuentran en situación de desempleo pese a su formación y capacidades, por falta de ajustes como, tiempos flexibles, entornos predecibles y discriminación.

Criticando que la actual jurisprudencia deniega evaluaciones de discapacidad iniciales exigiendo "meses o años de tratamiento", cuando el autismo es "condición neurobiológica permanente". Reclaman asistencia personal en sanidad, justicia, educación y trabajo, más financiación pública estable para entidades.



María Eugenia Callejas Rayón, presidenta de Asperger Salamanca y madre de un usuario, ha detallado la labor que emprende a diario la asociación.

Se atienden a 107 personas con TEA y familias mediante 20 servicios en trabajo social, empleo, psicología, logopedia, autonomía personal, educación y ocio. Incluyen diagnóstico de TDAH, terapias individualizadas, talleres de habilidades sociales, apoyo escolar, orientación laboral y grupos específicos para mujeres, "históricamente menos visibilizadas".



Uno de los apoyos fundamentales del Ayuntamiento de Salamanca es el "piso lanzadera", operativo desde enero 2026 gracias al Patronato Municipal de Vivienda. Allí dos jóvenes conviven con asistente personal practicando organización doméstica, gestión económica y resolución cotidiana, como paso previo a una vivienda independiente.

"Representa un avance significativo en la promoción de la autonomía", ha resaltado la presidenta.



Rodríguez ha valorado el programa de empleo impulsado por el Ayuntamiento: prospección empresarial, mejora de habilidades para entrevistas y puesto de trabajo, más seguimiento de incidencias.



Miguel Callejas, usuario de la Asociación Asperger , ha puesto rostro crudo: "Prefiero que me discriminen siendo como soy, no la compasión de 'pobrecito' por una idea falsa". Rechaza la lástima y defiende intereses específicos como fortalezas –"tienden a temas de gente mayor, no automáticos"–, frente a una sociedad que no adapta contextos.



Además, María Eugenia ha alertado del diagnóstico tardío en los niños "la enfermedad en niños se enmascara y no se aprecia". El autismo "no es enfermedad, sino forma diferente de procesar el mundo": no curar, sino apoyar. La asociación invita a medios al empleo de lenguaje respetuoso con la enfermedad, evitando calificativos como "trastorno a superar" y dar más voz a los afectados. "La forma en que se comunica influye en la percepción social y la inclusión", han zanjado.