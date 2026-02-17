Herida una niña de 6 años tras precipitarse desde una vivienda de Salamanca

Un vehículo de la Policía Local de Salamanca junto a una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl Luis Cotobal Archivo

Una niña de 6 años ha resultado herida en la tarde de este martes tras precipitarse desde una vivienda de la ciudad de Salamanca. El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 19:52 horas de la tarde alertando de que una persona se había precipitado desde un piso de la calle Valencia de la capital salmantina y de que se trataba de una menor de unos 6 años.

El 112 de Castilla y León ha avisado a Policía Local de Salamanca, a Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar de los hechos al equipo médico del Punto de Atención Continuado (PAC) de San Juan y una UVI móvil para atender a la menor herida.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.