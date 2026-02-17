Una adolescente de 18 años herida tras caer de su moto en Aranda de Duero
El 112 ha dado aviso a la Policía Nacional y Local, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la joven.
Más sucesos: Condenado a cuatro años de cárcel el autor de la muerte del vallisoletano Sergio Delgado en Burgos
Noticias relacionadas
- Condenado a cuatro años de cárcel el autor de la muerte del vallisoletano Sergio Delgado en Burgos
- El TSJCyL anula una sentencia que absolvió a un hombre de agresión sexual en Soria: se repetirá el juicio
- Muere un operario de conservación de carreteras tras ser atropellado por un coche en Garrafe de Torío
Una adolescente de 18 años ha resultado herida este martes tras sufrir una caída de moto en el kilómetro 272 de la N-122, en la rotonda de Aranda de Duero (Burgos), dirección Valladolid, según han informado fuentes del 112 de Castilla y León.
La sala de emergencias del 112 ha recibido un aviso a las 17.50 horas que alertaba del accidente e informaba que había una mujer herida a consecuencia de la caída. El 112 ha dado aviso a la Policía Nacional y Local de Aranda de Duero, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la herida.