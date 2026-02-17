Una ambulancia medicalizada de Sacyl

Una ambulancia medicalizada de Sacyl

Burgos

Una adolescente de 18 años herida tras caer de su moto en Aranda de Duero

El 112 ha dado aviso a la Policía Nacional y Local, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la joven.

Más sucesos: Condenado a cuatro años de cárcel el autor de la muerte del vallisoletano Sergio Delgado en Burgos

Publicada

Noticias relacionadas

Una adolescente de 18 años ha resultado herida este martes tras sufrir una caída de moto en el kilómetro 272 de la N-122, en la rotonda de Aranda de Duero (Burgos), dirección Valladolid, según han informado fuentes del 112 de Castilla y León.

La sala de emergencias del 112 ha recibido un aviso a las 17.50 horas que alertaba del accidente e informaba que había una mujer herida a consecuencia de la caída. El 112 ha dado aviso a la Policía Nacional y Local de Aranda de Duero, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la herida.