Muere un operario de conservación de carreteras tras ser atropellado por un coche en Garrafe de Torío

Un hombre de unos 60 años, operario de conservación de carreteras, ha perdido la vida este martes, 17 de febrero, tras ser atropellado por un turismo en Garrafe de Torío (León), según ha informado el centro de operaciones del 112 de Castilla y León.

El aviso se ha recibido a las 12:21 horas a través de una llamada que alertaba del suceso en el kilómetro 16 de la carretera LE-311, en el cruce que dirige hacia Manzaneda de Torío.

En un primer momento, según fuentes del 112, la víctima se encontraba consciente, con heridas en las piernas. El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado asistencia hasta el lugar.

Finalmente, los servicios sanitarios han trasladado al 112 que el operario de conservación de carreteras que había sido atropellado había fallecido como consecuencia de las graves heridas.