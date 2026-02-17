CSIF exige a Majorel que reconsidere el ERE y alerta de 169 despidos en Salamanca

Los delegados de CSIF en Majorel Salamanca han reclamado este martes a la dirección de la empresa que reconsidere el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 329 trabajadores en distintas plataformas del grupo, y que contempla un impacto particularmente grave en Salamanca, donde se proponen 169 despidos.

Según los datos facilitados por la propia empresa en el inicio del proceso, Salamanca será la más perjudicada, concentrando más del 50% del total de salidas previstas. En Barcelona los despidos afectarán a 67 empleados; en Jerez de la Frontera, a 48; en Zaragoza a 30, y en Madrid a 15.

Desde CSIF se califica la propuesta de “socialmente irresponsable” en el contexto del mercado laboral salmantino y se reclama a la empresa que, antes de ejecutar cualquier despido, “explore alternativas para evitar la destrucción de empleo, entre ellas la captación de nueva carga de trabajo mediante la búsqueda activa de nuevos contratos y proyectos que permitan mantener la actividad en la plataforma de Salamanca”.

En caso de que finalmente la empresa mantenga su decisión de aplicar el ERE, CSIF reclama que los despidos se distribuyan de forma proporcional entre todas las plataformas afectadas, evitando que Salamanca asuma de manera desproporcionada el coste social del ajuste.