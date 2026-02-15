Salamanca formará a enfermeros en terapia celular CAR-T para pacientes sin respuesta a otros tratamientos

Salamanca acogerá los días 20 y 21 de febrero un curso para enfermeros sobre terapia celular CAR-T.

Es un tratamiento para pacientes con procesos oncohematológicos. Sobre todo, linfomas. También leucemias y mielomas. Se dirige a casos en los que otros tratamientos no han funcionado.

La formación la organiza el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. Cuenta con el apoyo del Colegio de Enfermería de Salamanca y de la Asociación Nacional Enfermería Hematológica.

Se celebrará en la sede colegial salmantina. El objetivo es reforzar el papel de Enfermería en todas las fases del proceso.

El presidente del Consejo, Enrique Ruiz, explica que es una medicina “de precisión y personalizada”. Se basa en terapias génicas. Y destaca que “logra que el cáncer remita en enfermos en los que otros tratamientos como la quimio no ha surtido efecto”.

En Castilla y León, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es el principal centro de referencia en la aplicación de esta técnica.

El curso abordará la preparación del paciente. También la administración de la terapia. Y el control de complicaciones.

El proceso empieza con la extracción de linfocitos T mediante leucoféresis. Después se modifican en laboratorio para que reconozcan células tumorales. Se multiplican. Y se reinfunden al paciente. A menudo, tras una quimioterapia previa de acondicionamiento.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Salamanca, Pilar González, subraya que estas jornadas son “una oportunidad estratégica”.

Cree que ayudan a reforzar el liderazgo profesional de Enfermería en CAR-T. Y a visibilizar su papel en la seguridad del paciente, la humanización de los cuidados y la calidad asistencial.

Entre los ponentes figuran Víctor J. Costela y Lucía Melguizo, de la Universidad de Granada. También Iria González, del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Además, Marta García, enfermera coordinadora de CAR-T en el Hospital Universitario de Salamanca. Y María de las Mercedes Montoro, del Hospital Clínic de Barcelona.