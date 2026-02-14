Muere un hombre por una cornada en el pecho en la capea del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

Un hombre de 65 años ha fallecido en la madrugada de este sábado tras sufrir una cornada en el pecho durante una capea del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, que se celebra en Salamanca.

Según la información proporcionada por el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, el incidente se produjo poco antes de las 01.16 horas.

El aviso llegó desde la enfermería del dispositivo preventivo instalado en la Plaza Mayor de la localidad, donde se desarrollaba el festejo.

En esa comunicación, el personal sanitario informó del fallecimiento del varón por una herida de asta en el tórax durante la capea y solicitó la intervención de la Guardia Civil para la práctica de las diligencias judiciales.

De acuerdo con las primeras indicaciones, un descuido habría impedido al hombre advertir la embestida del toro, que le alcanzó con el cuerno en el pecho y lo empotró contra la barrera.

Se trata del primer fallecimiento por asta de toro en 40 años en el Carnaval de Miróbriga, que está declarado de Interés Turístico Nacional, y durante varios días convierte la Plaza Mayor en un gran coso taurino, con encierros, capeas, concursos de disfraces y charangas.

'Taquio', "un paisano muy querido"

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, ha confirmado que se trata de un vecino de la localidad, conocido como 'Taquio', y ha trasladado un mensaje de condolencia: “Como sabéis por los medios de comunicación, tristemente ha fallecido un paisano nuestro, muy querido, en la capea nocturna. Le mandamos un abrazo a su familia y amigos y les acompañamos en su dolor".

Además, el regidor ha anunciado que a las 11 horas, justo antes del Toro del Antruejo, se guardará en la zona de los Pinos un minuto de silencio en memoria del fallecido.

Por su parte, la Asociación Carnaval del Toro ha difundido un comunicado en el que expresa el impacto por lo sucedido y recuerda que nunca habían tenido que afrontar un mensaje así en sus dos décadas de trayectoria.

"Recordar aquella fecha del 86 resultaba de otra época"

“En nuestros 20 años de vida nunca habíamos tenido que escribir algo así. Es una de las cosas que nunca nos hubiera gustado ver ni vivir. Estamos impactados", han reconocido desde la asociación, que reconoce que hechos como este "es algo que sabíamos que pasaba por las hemerotecas".

"Recordar aquella fecha del 86 empezaba a resultar de otra época, de otra manera de entender nuestro Carnaval. Vimos tantas terribles cornadas siempre salvadas por los formidables equipos médicos que tenemos, que parecía que esto nunca volvería a pasar. Por eso el shock de la fragilidad es duro de digerir. Un abrazo fortísimo a la familia", concluye el colectivo.