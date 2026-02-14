Guijuelo se da un festín de tradición: la Matanza de Carnaval toma la plaza de Castilla y León

La plaza de Castilla y León de Guijuelo volvió a quedarse pequeña este sábado. Vecinos del municipio, de la comarca y de localidades cercanas se reunieron para celebrar la Matanza de Carnaval, una de las citas más populares del calendario festivo, que convierte el corazón del pueblo en escaparate de tradición chacinera y ambiente de calle.

El acto central incluyó el nombramiento de seis Matanceros de Honor de perfiles muy distintos.

Este año han recibido esa distinción el periodista Nacho Abad; el director general de la marca Serafina de la IGP de Sobao Pasiego, Adolfo Gómez; el torero Borja Jiménez; el traumatólogo y cirujano ortopédico Manuel Leyes; el doctor en Fisioterapia de la Universidad de Salamanca José Luis Sánchez; y el torero retirado José Ortega Cano.

La jornada continuó con los actos matanceros tradicionales, con el chamuscado y el despiece del cerdo, además del reparto de mantecados y aguardiente, uno de esos momentos que en Guijuelo saben a invierno, a conversación y a plaza llena.

El programa de este sábado se completó con una degustación solidaria de chichas ibéricas, una jornada de puertas abiertas en el Museo de la Industria Chacinera y una nueva oportunidad para recorrer la villa a base de barra y pincho gracias a la 10ª Ruta de Pinchos de la Matanza, que vuelve a poner a competir —en el mejor sentido— a la hostelería local.