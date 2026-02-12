Salamanca celebra el Año Nuevo Chino con una nueva escultura del maestro Xu Hongfei: "Esta es mi casa""

Salamanca celebra por octavo año consecutivo el Año Nuevo Chino, una cita que ha convertido a la ciudad en un referente cultural y turístico para el gigante asiático dentro de España. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha recibido a los participantes de la programación de este 2026, con el escultor Xu Hongfei como gran protagonista al inaugurar una nueva pieza dedicada al Año del Caballo que ya luce en la Plaza Mayor y podrá visitarse hasta el 1 de marzo.

En la recepción han participado también el presidente de la Asociación de Chinos en España, Julio Nan, el presidente de la Asociación de Cantón en España, Zhang Guohua, el director del Instituto Confucio de la USAL, Jinjing Xu, el director del Museo de la Casa Lis, Pedro Pérez Castro, y el responsable de la oficina principal de Unicaja en Salamanca, Nemesio Vaquero, entre otros.

Carbayo ha subrayado que esta agenda festiva, presente en Salamanca desde 2019, ha permitido abrir “canales de comunicación” con China, reforzar la diplomacia académica y “construir puentes entre culturas”, con unos 600 estudiantes chinos en la Universidad de Salamanca y varios grados que se preparan para impartirse también en el país asiático.

El alcalde, García Carbayo apuntando a la escultura junto al maestro Xu Hongfei Jaime González Plaza Mayor de Salamanca

La programación del Año Nuevo Chino 2026 comenzó el 6 de febrero con el concierto “Los colores de China”, a cargo de la Shanghai Chinese Orchestra en el Teatro Liceo, en colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid.

Desde hoy, el calendario se intensifica con talleres infantiles en la Torre de los Anaya, un pasacalles por el centro histórico, la inauguración de los farolillos en la calle Zamora y un amplio programa de actividades culturales y artísticas.

Además de la gran escultura del Caballo en la Plaza Mayor, el Museo de la Casa Lis acogerá desde mañana una exposición con seis esculturas de Xu Hongfei, mientras que la sala de Garcigrande mostrará una selección de fotografías del artista Guo Xiqí en colaboración con Unicaja, ambas visitables hasta el 1 de marzo.

Salamanca celebra el Año Nuevo Chino con una nueva escultura del maestro Xu Hongfei Jaime González Ayuntamiento de Salamanca

La agenda se completa con nuevos talleres de manualidades en la Torre de los Anaya para niños de entre 7 y 12 años.

Uno de los hitos será la tradicional Gala del Año Nuevo Chino en el Auditorio de San Blas, bajo el título “Un sueño de mil años. La Ruta de la Seda”, con música, danza y canto, e instrumentos como el guzheng, la pipa o el konghou.

Destaca la participación de la arpista Xiaotong Li, que ofrecerá un “viaje musical” mezclando sonoridades orientales y occidentales; las entradas cuestan 3 euros y se venden en la taquilla del Liceo y en la web ciudaddecultura.org.

El programa incluye también un intercambio gastronómico: seis chefs de la provincia china de Henan ofrecerán una demostración de cocina en vivo y una degustación gratuita en el Mercado Central, además de una charla sobre alimentación saludable.

En paralelo, el Instituto Confucio ha diseñado una semana de actividades en la Fonda Veracruz con talleres de caligrafía, pintura, cata de vinos y licor Mǎotái, audición de gǔqín con degustación de tés y una sesión de tàijí para acercar la filosofía del yin y el yang al público salmantino.

Según la tradición china, el Año del Caballo simboliza energía, esfuerzo, superación y dinamismo, rasgos que el Ayuntamiento quiere asociar a la proyección internacional de Salamanca, con una Plaza Mayor convertida de nuevo en escenario de encuentro entre Oriente y Occidente.