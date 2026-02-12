El novillero Jesús de la Calzada sale milagrosamente ileso de un brutal accidente de tráfico en Salamanca: "He vuelto a nacer"

El novillero salmantino Jesús de la Calzada, de 25 años y natural de San Martín del Castañar, ha escapado por poco a la muerte este fin de semana tras un grave accidente de tráfico que dejó su coche reducido a escombros.

El joven novillero venía de Valladolid y estaba cansado: "Se me cerraron los ojos y tuve un golpe", relata el propio diestro, que terminaba 2024 con un prometedor balance de 16 festejos, 24 orejas y un rabo.

De la Calzada "vuelve a nacer", tal y como él mismo ha reconocido a EL ESPAÑOL, sin lesiones graves que le impidan subirse de nuevo al ruedo en breve. "Estoy perfectamente y preparado para la feria del aficionado en San Agustín de Guadalix", asegura con su temple habitual.

El impacto fue tan violento que el vehículo quedó irreconocible, pero el novillero salió ileso de milagro, en un episodio que ha conmocionado al mundo del toro en Castilla y León.

No es la primera vez que el salmantino prueba la dureza del infortunio. En septiembre de 2024, durante una novillada en Villaseca de la Sagra, sufrió una luxación en el hombro derecho al descabellar al quinto de Cuadri, que lo volteó con saña. Pese al dolor, se recolocó el hombro en la enfermería y regresó al ruedo como un jabato, demostrando el temple que le ha valido puertas grandes en Salamanca y Tordesillas.

Con una carrera en ascenso. De la Calzada encarna el espíritu indómito de los novilleros de la tierra charra. "A ver si pronto puedo llamaros para decir que tomo la alternativa", se marca como próximo objetivo durante este año.

Su recuperación será seguida con atención por los aficionados, que ya esperan verlo de nuevo en las ferias de la región.