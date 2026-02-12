Ciudad Rodrigo reparte pulseras centinelas para detectar la sumisión química o prevenir las agresiones sexuales

La delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha dado un paso más en la prevención de las agresiones sexuales y la sumisión química entre los jóvenes. La responsable del área, Ana Castaño, acompañada por la delegada de Educación, Paola Martín Muñoz, y el delegado de Policía Local, Rubén Benito, ha hecho entrega de pulseras centinela con detector de sumisión química al alumnado de 1.º y 2.º de Bachillerato de los distintos institutos del municipio.

Estas pulseras, de un solo uso, permiten detectar en la bebida la presencia de sustancias como Rohypnol o ketamina, utilizadas habitualmente en casos de sumisión química. El objetivo es reforzar la prevención y la sensibilización entre los más jóvenes, dotándoles de una herramienta práctica para aumentar su seguridad en contextos de ocio y reducir el riesgo de agresiones sexistas y otros delitos asociados a este tipo de drogas.

Además, como viene siendo tradicional, se ha colocado la imagen de la Virgen de la Salud en la Enfermería de la Plaza de Toros de Ciudad Rodrigo con las monjas de la Congregación de las Siervas de María, el alcalde, Marcos Iglesias, el capellán Isidoro González Martín, trabajadores sanitarios y otros miembros de la Corporación Municipal.

Por otra parte, el concejal delegado de Iluminación, Rubén Benito ha anunciado la ampliación de la iluminación viaria en todo el recorrido de los encierros del carnaval, cubriendo zonas críticas como la Plaza Mayor, calle Madrid y el registro. "Queremos que no haya sorpresas en la noche", asegura el delegado, que mantiene este refuerzo durante todas las noches festivas.

Además, se conserva la iluminación artística de toda la muralla, un espectáculo lumínico que no solo embellece el casco histórico sino que incrementa la prevención ante posibles incidentes. Esta medida responde a la afluencia masiva de miles de visitantes que cada febrero transforma las calles mirobrigenses en un hervidero taurino.