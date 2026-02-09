Salamanca se convierte en la capital mundial del humanismo con el V Centenario de su Escuela

150 ponentes de 20 países debaten sobre la vigencia de la Escuela de Salamanca en el congreso inaugural del V Centenario

Las universidades inauguran el congreso internacional "La Escuela de Salamanca: pasado, presente, futuro", que reúne a 150 expertos de 20 países para analizar la vigencia de un legado que transformó el pensamiento global. Más información:

La ciudad de Salamanca ha dado hoy el pistoletazo de salida a una efeméride histórica: el V Centenario de la Escuela de Salamanca (1526-2026). Con la inauguración del congreso internacional "La Escuela de Salamanca: pasado, presente, futuro", el Estudio salmantino inicia una ambiciosa programación que busca reivindicar el impacto de este movimiento intelectual en la construcción de los derechos humanos y el derecho internacional moderno.

Durante el discurso inaugural, el rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, subrayó la necesidad de recuperar el humanismo de los grandes maestros del siglo XVI en un contexto marcado por la revolución tecnológica y los conflictos globales.

"Las enseñanzas de Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas o Domingo de Soto supusieron un punto de inflexión que transformó el mundo. Ahora debemos echar la mirada atrás y recuperar ese humanismo en mayúsculas", afirmó el rector.

El objetivo del encuentro, que se desarrollará del 9 al 13 de febrero, es analizar cómo las "revolucionarias teorías" de la Escuela siguen resonando 500 años después como un recordatorio de la dignidad y los derechos inherentes al ser humano.

Cifras y alcance del Congreso

El evento destaca por su carácter interdisciplinar y su alcance global, contando con la participación de 150 ponentes procedentes de 50 instituciones con expertos de 20 países de Europa, Asia y América.

Entre los asistentes se encuentran los principales traductores y editores de manuscritos originales, quienes debatirán sobre el papel de la Escuela como epicentro del debate global sobre justicia y organización política.

La conmemoración trasciende el ámbito académico para involucrar a toda la ciudad. El programa incluye:

El Ayuntamiento de Salamanca nombrará "Huéspedes Distinguidos" a los académicos Juan Belda, Matthias Lutz-Bachmann y Virginia Aspe, además de un concierto de órgano en la Catedral (lunes 9, 19:00h) y visitas guiadas abiertas al público.

Asimismo, los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar de la gastronomía del siglo XVI, acercando la historia a través de los sentidos.

Bajo la máxima de Melchor Cano de "hacer aflorar en nosotros al Maestro", los ponentes se han comprometido a proyectar los valores de Vitoria hacia una nueva etapa. La Escuela de Salamanca no solo fue un hito del pensamiento occidental por sentar las bases de la libertad de conciencia, sino que hoy sigue siendo un referente ético indispensable para las democracias contemporáneas.