El Jamón Veloz recauda 1.200 euros: la mejor forma de correr por una buena causa

Guijuelo sigue demostrando que el deporte y la solidaridad hacen un equipo imbatible. La XIII edición de la carrera Jamón Veloz, celebrada el pasado 23 de noviembre, fue todo un éxito y dejó cifras para el recuerdo: más de 250 participantes, récord absoluto de inscritos, llenaron las calles de la localidad en una jornada marcada por el buen ambiente y la emoción.

La prueba contó además con una Marcha Solidaria en recuerdo de Gema Merino, una iniciativa cargada de significado en la que todo lo recaudado se destinó a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), sumando así kilómetros de esperanza a cada paso.

Ese espíritu solidario tuvo ayer, 8 de febrero, un bonito broche final. En la mañana previa a la salida de la Media Maratón, los organizadores de la carrera —el Club Atletismo de Guijuelo y el Ayuntamiento de Guijuelo, hicieron entrega a la Junta Local de la AECC de un cheque por valor de 1.200 euros, que se destinarán íntegramente a la investigación contra el cáncer.