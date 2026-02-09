El Ayuntamiento de Salamanca renovará la red de distribución de agua en tres barrios: dos kilómetros de tuberías nuevas

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca tiene previsto aprobar este miércoles, 11 de febrero, dos importantes proyectos destinados a la renovación de la red de agua en un total de 15 calles de los barrios Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad.

Estas actuaciones supondrán la sustitución de dos kilómetros de tuberías y cuentan con un presupuesto total de licitación que ronda los 730.000 euros.

La intervención responde a la necesidad de actualizar la actual red de distribución, que está compuesta por materiales obsoletos y presenta un estado de conservación degradado.

Con estas obras, el consistorio busca prevenir las frecuentes roturas de tuberías que se producen en estas zonas y, al mismo tiempo, mejorar sustancialmente la calidad del servicio que reciben los vecinos de estos barrios.

El primero de los proyectos se centrará íntegramente en el barrio Blanco, donde se invertirán 419.875,70 euros para renovar 1.155 metros de tuberías.

Los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución de cinco meses, afectarán a trece calles: San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio. Esta obra supone la continuación del plan de mejoras que el Ayuntamiento ha desarrollado en este barrio durante los últimos ejercicios.

Renovación de tuberías de Puente Ladrillo

Por otro lado, el segundo proyecto cuenta con una partida de 310.282,20 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Esta actuación permitirá la renovación de 850 metros de tuberías localizadas entre la calle Nueva Guinea, en el barrio de Puente Ladrillo, y dos tramos estratégicos del Camino de las Aguas, en Prosperidad.

Concretamente, se trabajará entre el paseo del Rollo y la calle Jorge Ibor, y entre las calles Villaviciosa y Quintero, completando así las labores de mejora que ya se iniciaron en esta zona durante el año 2025.

Renovación de tuberías de Prosperidad

Ambas intervenciones se plantean de forma integral, ya que no se limitan únicamente al cambio de las conducciones principales. Los proyectos incluyen también la renovación de todas las acometidas domiciliarias afectadas, así como la instalación de nuevos elementos de seguridad y mantenimiento, como bocas de riego, hidrantes contraincendios, ventosas y pozos de limpia y desagüe.