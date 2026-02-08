Salamanca promueve la participación social y envejecimiento activo con un peculiar Carnaval de mayores

Febrero llega todos los años con la fiesta de Carnaval. Una cita en la que los más originales aprovechan para disfrazarse e intentar sorprender a sus familiares y amigos. Pero no es una fiesta únicamente limitada para la juventud, ya que en Salamanca también celebran actividades adaptadas para los más mayores.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Asociaciones de Mayores, en el marco del convenio de colaboración que mantienen, han organizado el Carnaval para Personas Mayores 2026.

Tendrá lugar entre el 13 y el 17 de enero con el objetivo de promocionar y fomentar la participación social, la convivencia entre las personas mayores de Salamanca y el envejecimiento activo.

La programación se ha abierto a todas las personas interesadas hasta completar aforo y se han preparado actividades que comprenden desde baile hasta cine o actuaciones.

Los días 13 y 15 de febrero, el Centro Municipal de Mayores Trastormes y la Casa de la Mujer Clara Campoamor acogerán, respectivamente, a las 18:00 horas el baile popular carnavalesco.

Cartel del Carnaval de las Personas Mayores 2026 en Salamanca

El sábado 14 de febrero se celebrará una sesión de cine y el lunes, día 16, tendrá lugar la actuación del Grupo Sénior de Folclore Charro. Estas dos actividades serán a las 18:00 horas en el salón de actos del Centro Municipal de Mayores Trastormes.

El martes 17 de febrero es el turno del desfile de Carnaval de mayores, que estará amenizado por un grupo de tamboril y gaita. Saldrá a las 17:30 horas desde el paseo César Real de la Riva.

Después habrá un concurso de disfraces y entrega de premios al mejor disfraz original y grupal. El programa se cerrará con el último baile de Carnaval, con el ritmo de la orquesta Oro Negro, a las 18:30 horas, en el salón de actos del Trastormes.