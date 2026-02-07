Guijuelo inaugura la Matanza Típica 2026, una cita imprescindible con la tradición y el turismo gastronómico

Guijuelo dio el pistoletazo de salida a la Matanza Típica 2026, uno de los eventos más representativos de su calendario anual y un importante reclamo turístico para la localidad. Con la llegada del invierno, el municipio salmantino volvió a convertirse en punto de encuentro para visitantes y amantes de la gastronomía tradicional, que no quisieron perderse una celebración profundamente arraigada en la historia y la identidad de la villa.

Esta edición de la Matanza Típica es la 40 de esta cita en Guijuelo y por ello el Ayuntamiento de Guijuelo compartirá un amplio programa de actividades durante cuatro fines de semana del mes de febrero y contó esta noche de viernes con Jorge Díaz como pregonero de la fiesta. El escritor se alzó como ganador del Premio Planeta en el 2021.

Durante la inauguración oficial, que también fue un homenaje a Jesús Merino, como impulsor de este evento que cumple 40 años, y quien fue agasajado con una placa conmemorativa y el tradicional Jamón Guijuelo, aconsejó “comer y disfrutar” durante estas jornadas. Por su parte, el alcalde y diputado, Roberto Martín, agradeció al pregonero “su disposición” así como “gratitud y homenaje a todo el mundo que rodea la matanza, ya que han sido siete maravillosos años del mes de febrero”, los mismos que lleva como primer edil.

El pregonero, el escritor y periodista Jorge Díaz, con quien pudimos compartir un buen rato de charla, ya que coincidimos allá por los inicios de los años 80 en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, dejó claro que “nunca he visto una matanza y menos un cerdo”. Lo que no le impidió ofrecer un pregón lleno de sentimiento y homenaje a las gentes chacineras como también al jamón, “que no solo se toma, sino que se le rinde culto”

Además, explicó que “esta fiesta no surge porque sí, sino por la iniciativa de Jesús Merino hace 40 años”. Finalmente, elogió al Ayuntamiento, ya que les indicó que “gobernar es proteger lo que somos”. Y respecto a toda esta tradición, acabó dejando claro que “es más difícil cortar un buen jamón en lonchas que escribir una novela y ganar el Planeta”.

Importancia cultural y gastronómica de Guijuelo

Este acto inaugural reunió a vecinos, autoridades como los diputados Ángel Peralvo y Nieves García, y turistas en un ambiente festivo que puso en valor una de las tradiciones más emblemáticas del entorno rural. La recreación de la matanza, desarrollada con respeto a los métodos tradicionales, permitió al público conocer de primera mano un rito ancestral que durante siglos fue esencial para la economía doméstica y la vida social de la comarca.

La jornada sirvió también para destacar la importancia cultural y gastronómica de Guijuelo, referente nacional en la elaboración de productos ibéricos. A lo largo del recorrido, se ofrecieron explicaciones divulgativas sobre el proceso, los utensilios y las costumbres asociadas a la matanza, convirtiendo el evento en una experiencia didáctica y cercana tanto para visitantes como para nuevas generaciones.

Uno de los momentos más esperados fue la degustación de productos típicos, en los Salones del Pernil, que volvió a despertar el interés del público y reforzó el atractivo turístico del municipio. Sabores auténticos, elaboraciones tradicionales y un ambiente acogedor consolidaron la Matanza Típica como una cita clave dentro del turismo gastronómico de la provincia.

Con esta inauguración, Guijuelo reafirma su compromiso con la conservación de sus tradiciones y su proyección como destino cultural y gastronómico. La Matanza Típica 2026 se presenta así como una oportunidad única para descubrir la esencia de un pueblo que ha sabido convertir su herencia en motor de identidad y desarrollo turístico.

El programa

En cuanto al programa, para este sábado, 7 de febrero, se realizará la primera jornada matancera con protagonista el gremio chacinero. El sábado de Carnaval, 14 de febrero, tendrá lugar una jornada que conjugará la tradición, con las carnestolendas y el día de los enamorados, San Valentín.

El sábado 21 de febrero se celebrará la matanza nocturna, que contará con la Fiesta de la Pesada en la puerta de los Salones El Pernil, mientras que al día siguiente tendrá lugar la Fiesta del Mondongo en la plaza Mayor.

Y el último fin de semana del mes, del 27 al 29 de febrero, se celebrará la VIII Feria Gastronómica en la plaza Mayor, mientras que el sábado la Matanza Tradicional contará con los arrieros de Acasan en la plaza de Castilla y León. A su vez, tendrá lugar el XXVIII Capítulo de la Cofradía Gastronómica de Guijuelo y el broche de oro y bajada del telón de la programación con la Fiesta del Mondongo.