Sale a subasta una finca agroganadera de más de 30.000 m² de Villaflores con más de 50% de descuento

Imagen de la finca agroganadera que ha salido a subasta pública en Villaflores

El portal especializado Escrapalia ha sacado a subasta pública una finca agroganadera de más de 30.000 metros cuadrados con un descuento del 52,3% en Villaflores (Salamanca), en la comarca de Tierra de Peñaranda. Supone una oportunidad para ganaderos en busca de una infraestructura lista para operar, pero también para inversores en activos rurales o proyectos de centro ecuestre, granja educativa o agroturismo.

Está tasada en 131.000 euros, pero su precio de salida será de 62.500 euros. Cuenta con naves, fosas de purines y corrales. También está equipada para actividades intensivas.

Las instalaciones proceden de la liquidación de la empresa local Cuniporc S.L., que ha estado dedicada a la producción cunícola y porcina. Es una zona de tradición agrícola y ganadera, con un clima continental y paisaje de llanura perfecto para criar animales durante todo el año.

La empresa liquidada había reconvertido parcialmente la finca en un centro ecuestre, lo que, según el portal Escrapalia, "demuestra su versatilidad funcional".

La finca está identificada como 301-B, en el Polígono 604 en la parcela 529. La superficie total es de 31.688 metros cuadrados. La nave principal dispone de 180 metros cuadrados; un corral de 680 metros con nave de cercas y recría, sala de partos y fosa de purines; y otro de 1.200 metros con cuatro naves prefabricadas utilizadas para engorde de conejos.

Vista aérea de la finca agroganadera que ha salido a subasta pública en Villaflores

A mayores, la finca cuenta con más de 1.300 metros cuadrados de construcciones funcionales, zonas de pasto, suelos arables y cerramientos completos, todo ello en un entorno rural bien conectado y consolidado.

La subasta estará abierta hasta el próximo 27 de febrero y en ella puede participar cualquier autónomo, persona, inversor o empresa, simplemente registrándose de manera gratuita en Escrapalia.

Para pujar, no obstante, se necesita hacer un depósito de garantía de 16.000 euros que será devuelto íntegramente en el caso de no ser el adjudicatario. Por encargo de la Administración Concursal de la empresa local se realiza la enajenación de activos mediante la venta por subasta extrajudicial mediante Surus como entidad especializada, que usa su plataforma para gestionar la subasta.