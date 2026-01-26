Ciudad Rodrigo premia la tauromaquia: Fundación Toro de Lidia y Manuel Diosleguarde, protagonistas del Carnaval

El jurado, presidido por el alcalde, valoró su esfuerzo y talento como ejemplo de los nuevos valores taurinos.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha dado a conocer los galardonados de los segundos Premios ‘Carnaval del Toro 2026’, tras la reunión de los distintos jurados encargados de deliberar y fallar los premios, presidida por el alcalde, Marcos Iglesias.

Los premiados de esta edición son la Fundación Toro de Lidia, el Bolsín Taurino Mirobrigense y el matador de toros Manuel Diosleguarde, reconocidos por su destacada labor en defensa de la tauromaquia, su trayectoria y el impulso a nuevos valores del toreo.

Fundación Toro de Lidia, Premio “Carnaval del Toro 2026” El premio principal, “Carnaval del Toro 2026”, ha sido otorgado a la Fundación Toro de Lidia por su compromiso con la defensa del toro bravo y la tauromaquia, dos pilares fundamentales de las Fiestas Grandes de Ciudad Rodrigo.

La decisión se adoptó en el salón de plenos de la Casa Consistorial por un jurado presidido por el alcalde e integrado por miembros del equipo de gobierno y representantes de peñas carnavaleras y agrupaciones taurinas.

El Bolsín Taurino Mirobrigense, que celebra este año su 70 aniversario, ha sido distinguido con el Premio “Salamanca Taurina” en reconocimiento a sus siete décadas de trayectoria apoyando a los aspirantes a figuras del toreo y promoviendo la tauromaquia.

El jurado estuvo presidido por el alcalde y contó con concejales, un diputado provincial y representantes de peñas y agrupaciones taurinas. El matador Manuel Diosleguarde ha recibido el Premio “Promesa Taurina” por su destacada reaparición tras la grave cornada sufrida en Cuéllar en 2022 y por su estrecha vinculación con Ciudad Rodrigo.

Próximos premios: Mejor Faena y Toro más Bravo El próximo Miércoles de Ceniza, 18 de febrero, tras la celebración del Carnaval del Toro, se reunirán los jurados para fallar los premios a la “Mejor Faena de los festivales del Carnaval del Toro 2026” y al “Toro más Bravo”.

La entrega de todos los galardones tendrá lugar en la Gala Taurina “Premios Carnaval del Toro”, programada para el sábado 21 de febrero, víspera del tradicional Domingo de Piñata.