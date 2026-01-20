Ricardo Chamorro, estudiante de Salamanca, perdió a su padre en el accidente de Adamuz: "Buen amigo, persona y marido"

La tragedia golpeó de lleno el pasado domingo a Ricardo Chamorro, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Pontificia de Salamanca. El fatídico accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) acabó con la vida de su padre, Ricardo Chamorro Calíz, de 57 años, y funcionario de prisiones en Huelva.

Su padre viajaba en el Alvia que regresaba de Madrid y que chocó por fatalidad contra el Iryo, que segundos antes había descarrilado. Era profesor en una academia de oposiciones y regresaba de acompañar a varios alumnos de los exámenes de Instituciones Penitenciarias.

Las primeras horas tras conocerse el accidente fueron de gran desconcierto y nerviosismo. La familia de Ricardo Chamorro utilizó las redes sociales para pedir ayuda y tratar de localizarlo: “Urgente: Por favor quien esté en Adamuz y reconozca a este señor que es mi padre que contacte conmigo por favor. Iba en el Alvia Madrid-Huelva que ha chocado. Por favor, ¡difusión!”, publicaba en la madrugada del domingo su hijo Ricardo.

Horas más tarde continuaban sin noticias y alertaba de que su madre estaba en Córdoba preguntando por los hospitales y no tenía noticias: “Hemos llamado a todos los teléfonos y nada, tengo la ubicación de mi padre pero lleva sin moverse desde el accidente aunque me sale en vivo. Esperemos que esté en Jaén o Andújar”, continuaba esperanzado.

Sin embargo, el lunes por la noche llegó la peor de las noticias, se confirmaba que su padre era uno de los fallecidos en el accidente: “Muchas gracias a todos por todos vuestros mensajes, difusión y ayuda, se intentó hasta el final”, publicó en X.

En otro post, y acompañado de una foto de él con sus padres, Ricardo le dedicaba unas últimas palabras: “Buen amigo, persona, marido y padre. Te echamos de menos donde estés. Te fuiste de una manera muy injusta, no te olvidamos. DEP”.

Minuto de silencio en la Universidad

Esta mañana en la Universidad Pontificia de Salamanca se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente y en especial se ha expresado su cercanía y acompañamiento a Ricardo Chamorro por el fallecimiento de su padre en este accidente.

El rector, Santiago García-Jalón de la Lama, en nombre de los profesores, estudiantes y trabajadores de la UPSA congregados en un sentido minuto de silencio, ha compartido el dolor, el afecto y el respeto hacia las víctimas.

Minuto de silencio en la UPSA

“No es momento de muchas palabras, porque todos compartimos la impresión y la consternación que nos ha producido este accidente. Desde la Universidad, queremos, por una parte, manifestar el respeto y el afecto hacia las víctimas, muy en particular a nuestro alumno, Ricardo Chamorro, y también ofrecer nuestra oración por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, a la vez que pedimos a Dios por la recuperación de heridos y afectados”, ha señalado el rector.

Respecto al alumno Ricardo Chamorro, el rector ha indicado que la Universidad está en contacto con él y se ha puesto “a su disposición para prestarle la ayuda que necesite o la que vayamos viendo que pueda ser procedente según sus necesidades”.