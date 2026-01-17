La ministra de Educación defiende que la financiación pactada con Junqueras "refuerza la igualdad y la solidaridad"

La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante su participación en la Conferencia Sectorial de Educación del PSOE de Castilla y León, en el municipio salmantino de Béjar, este sábado Jesús Formigo ICAL

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, ha defendido este sábado que el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el presdiente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, y presentado por el Gobierno de España, "amplía derechos, refuerza la igualdad de oportunidades y mejora la redistribución y la solidaridad entre los territorios".

Tolón, que se ha pronunciado así durante su participación en la Conferencia Sectorial del PSOE de Castilla y León, celebrada en el municipio salmantino de Béjar, ha insistido en que, con la propuesta del Ejecutivo, "ningún territorio pierde y todos ganan, sin privilegios ni tratos de favor". "El Partido Popular no nos va a dar lecciones de financiación", ha subrayado, saliendo al paso de las críticas de los populares, que han reprochado a los socialistas que concedan "privilegios" a Cataluña y a los independentistas con el nuevo modelo.

La ministra de Educación ha señalado que el PSOE sigue esperando "una propuesta del Partido Popular concreta, con números" sobre financiación autonómica "aplicable a todas las comunidades" y por eso ha desdeñado la reunión de los presidentes autonómicos del PP prevista para este domingo con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en Zaragoza, a la que asistirá el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. "Feijóo no tiene modelo de financiación autonómica ni lo tendrá porque no va a gobernar este país", ha afirmado.

Tolón ha asegurado que Pedro Sánchez "puso la educación en el centro de nuestro proyecto de país y este es el rumbo que está dando resultados. España cuenta con un sistema educativo más fuerte, más inclusivo y más justo, desde hace siete años". Y ha confiado en que, con una victoria del candidato del PSOECyL, Carlos Martínez, en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Castilla y León "contará con un proyecto educativo ambicioso y una educación pública que apostará por la igualdad, la cohesión social y la democracia".