Tres comercios de Santa Marta se llevan suculentos premios por su brillante decoración de Navidad

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha fallado los premios de la última edición del Concurso de Escaparates de Decoración Navideña, promovida tanto por el ayuntamiento como por la Asociación de Empresarios ‘Quédate en Santa Marta’.

Una iniciativa que se lleva a cabo todos los años coincidiendo con estas fechas tan especiales y en el marco de la ‘Villa Navideña’, que persigue, como ha señalado el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, “estimular la actividad comercial junto a la tradicional iluminación y programación navideña del Ayuntamiento”.

El edil ha agradecido a todos los participantes su colaboración en esta iniciativa y también el alto nivel que han presentado las decoraciones”.

Juan Carlos Bueno ha recordado que la decoración del escaparate complementa a todos los elementos ornamentales enmarcados en ‘Santa Marta Villa Navideña’ que este año ha vuelto a ser un éxito de participación con la presencia de miles de visitantes, tanto a las zonas donde se encuentran los elementos artesanales, como a la ‘Isla de la Navidad’ que esta edición ha sido una novedad y está recibiendo miles de visitas desde su inauguración, el pasado 5 de diciembre.

Juan Carlos Bueno ha subrayado que la afluencia de la gente ha sido masiva, especialmente el primer y segundo fin de semana de la apertura de la ‘Villa Navideña’, convirtiendo a la localidad en un destino de obligada visita en estas fechas tan señaladas y entrañables, especialmente para los más pequeños de la casa. “Una afluencia, ha añadido el edil, de la que sin duda también se están beneficiando los comercios y nuestros establecimientos de hostelería”

Los premiados

En esta edición, Consmaq, Floristería Azalea y Hobby Punto han sido los comercios del municipio que se han alzado con el primer, segundo y tercer premio, respectivamente del certamen municipal. El concurso contemplaba un primer premio de 300 euros, un segundo dotado de 200 euros y un tercero de 100 euros.

El jurado ha fallado los premios valorando el trabajo artesanal, en primer lugar, la creatividad y la composición en su conjunto, como recogían las bases del certamen.