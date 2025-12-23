Cuatro heridos tras una colisión entre un taxi y un turismo a la altura de un colegio de Salamanca
El suceso se ha producido a las 20:37 horas de esta tarde de martes, 23 de diciembre.
Cuatro personas han resultado heridas tras la colisión entre un taxi y un turismo en la calle Arlanzón, a la altura del colegio García Bernal, en Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido a las 20:37 horas de la tarde y entre los heridos hay un varón de 62 años y dos personas de 22.
Todos los heridos se encuentran conscientes y orientados, pero requieren de asistencia sanitaria. Se ha dado aviso del suceso a la Policía Local de Salamanca y también a la Policía Nacional y a miembros de Sacyl.