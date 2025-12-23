El belén de ‘Las ventanas navideñas’ despierta la magia en la avenida de Portugal de Salamanca

La Navidad vuelve a asomarse a la avenida de Portugal de Salamanca. El belén de ‘Las ventanas navideñas’ ya puede visitarse de nuevo en este punto de la ciudad que se convierte en uno de los escenarios más mágicos de las fiestas.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Barrio Oeste ZOES, forma parte de la programación navideña municipal y se integra en los escaparates de esta céntrica vía, incorporando la tradición belenista al pulso diario de la ciudad.

El belén se descubre caminando. Cada ventana ofrece una escena distinta que acompaña al viandante en su recorrido por la avenida de Portugal, uno de los ejes más transitados de la capital, e invita a bajar el ritmo, aunque solo sea unos segundos, para mirar.

Desde el Consistorio se anima a salmantinos y visitantes a acercarse hasta este enclave.