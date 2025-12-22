23112, primer Quinto Premio de la Lotería de Navidad, sonríe a Béjar: 60.000 euros

La Béjar se coló este lunes en el mapa de la suerte del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad gracias a uno de los Quintos Premios, el correspondiente al número 23112, dotado con 60.000 euros a la serie.

Según la información oficial facilitada tras el sorteo celebrado este 22 de diciembre, la administración de lotería número 2 de la localidad bejarana, ubicada en la calle Mayor de Reinoso, 24, distribuyó una serie de este número, llevando la alegría a vecinos y clientes que confiaron en ese número.

El premio dejó 6.000 euros por décimo, un total de 60.000, una cantidad que, aunque lejos de los grandes premios, supone un importante alivio económico y se vive con especial intensidad en una ciudad donde la Lotería de Navidad forma parte de la tradición y de las conversaciones de cada diciembre.

Con este Quinto Premio, Béjar vuelve a demostrar que la suerte también encuentra su camino en el sur de la provincia de Salamanca, sumándose a la lista de localidades de Castilla y León que, un año más, han celebrado el 22 de diciembre con sonrisas, brindis improvisados y la ilusión de un premio compartido.

A lo largo del último año, esta administración ha repartido premios de especial relevancia, consolidando una trayectoria ligada a la suerte y a la confianza de sus clientes. En su historial figuran primeros premios de Lotería Nacional, como los sorteos extraordinarios de San Valentín y del Día de la Madre, además del Tercer Premio de ‘El Niño’ y premios del sorteo extraordinario de Navidad. A ello se suman varios segundos premios de BonoLoto, el premio El Millón de Euromillones y hasta cuatro premios de 14 aciertos de La Quiniela repartidos en distintas fechas de 2025. Un palmarés que refuerza la condición de esta administración como uno de los puntos de referencia para los jugadores habituales, donde la ilusión no es puntual, sino recurrente.