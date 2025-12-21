Los participantes de la Carrera Navideña de Villamayor logran llenar un remolque con enseres para el Banco de Alimentos

Villamayor celebró ayer su tradicional Carrera Navideña con un ambiente "cálido y acogedor", según apuntan desde el Ayuntamiento. Desde las 17:00 horas, corredores de todas las edades compitieron en categorías que iban desde Chupetín hasta Veterana C, en un circuito urbano señalizado con salida y llegada junto al Pabellón Municipal Dori Ruano.

La carrera contó con 24 categorías y se premiaron los tres primeros clasificados de cada una. Entre los hombres, Crístofer Regalado Tapia (CD Fisioterapia Roberto Ramos) e Ignacio Regalado Tapia compartieron la victoria en categoría Senior con un tiempo de 0:14’08", mientras que David Ruano Rodríguez (C.D. La Armuña) destacó en Veterana B con 0:14’14".

En categoría femenina, María Isabel Sánchez Gómez (AT. Macotera Jamón Prim) se llevó el primer puesto en Veterana B con 0:17’04", seguida de María José Carpio Melgar (Ibéricos Simón Martín) y Ana Martín Sánchez (AT. Macotera Jamón Prim). Entre los Junior masculinos, Hugo Ripoll García (Independiente) fue el más rápido con 0:14’57".

La cita fue también solidaria con el Banco de Alimentos de Villamayor. Los participantes aportaron libremente alimentos no perecederos al recoger su dorsal, logrando llenar un remolque completo, en una muestra de "compromiso para ayudar a los más desfavorecidos".

La organización estuvo a cargo del Concejal de Deportes, Salvador Ruano, con el apoyo del CD La Armuña. Ramiro Morán y su equipo dinamizaron la competición y mantuvieron el ánimo de corredores y público durante toda la tarde.