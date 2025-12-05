La hostelería charra llora la muerte de Silvestre Sánchez: "Llevó a Barcelona un trocito de Salamanca"

La hostelería de Salamanca se viste este viernes de luto después de conocer la muerte a los 88 años de Silvestre Sánchez Sierra, nacido en Aldearrodrigo en 1937, y que fue una gran figura de la restauración charra llevando la identidad de su tierra hasta Barcelona, donde estaba afincado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido dejar un mensaje para su "querido amigo" Silvestre, a quien ha definido como un "hombre bueno, generoso y profundamente salmantino".

"Desde Barcelona llevó siempre a Salamanca en el corazón. Una pérdida inmensa. Mi abrazo y más sentido pésame a sus hijos Javi y Ángel, al resto de su familia y a sus amigos", ha resaltado.

Nos ha dejado mi querido amigo Silvestre. Hombre bueno, generoso y profundamente salmantino. Desde Barcelona llevó siempre a Salamanca en el corazón. Una pérdida inmensa. Mi abrazo y más sentido pésame a sus hijos Javi y Ángel, al resto de su familia y a sus amigos. pic.twitter.com/WSVJkKkkiM — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 5, 2025

Una pérdida que ha conmocionado también al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha asegurado estar "muy triste" por la muerte del hostelero, quien fuera Medalla de Oro de la ciudad en 2009 y pregonero de las ferias y fiestas en 2007.

"Un empresario querido y respetado por todos que llevó a Barcelona un trocito de Salamanca y que siempre presumió de su tierra", ha manifestado el regidor en sus redes sociales.

Sánchez Sierra, según ha informado la agencia Ical, ha estado dos semanas ingresado en un centro hospitalario de Barcelona, donde finalmente ha fallecido tras no poder superar la enfermedad que padecía.

Era el propietario del Grupo Silvestre, creado en 1969, que cuenta con un conjunto de restaurantes y marisquerías en Barcelona. El más reconocido, 'Salamanca', ubicado en el barrio de la Barceloneta.

Al grupo también pertenece Portonovo, en la Plaza Espanya, y La Barca de Salamanca y la Fonda del Port, estos dos últimos en el Port Olimpic y cerrados temporalmente por las obras en las instalaciones.

Su primer establecimiento fue 'Salamanca', que abrió sus puertas el 28 de abril de 1969, con una cocina marinera pero en la que destacaban sus entrantes como el jamón ibérico extra de bellota de Salamanca.