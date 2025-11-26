La USAL descubre la antigüedad exacta de una singular puerta de la Madrid medieval de la que no se sabía su origen

Torre de los Lujanes, ubicada en la pintoresca Calle del Codo y sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (RSEMAP)

Un reciente estudio de la Universidad de Salamanca (USAL) ha conseguido consolidar la técnica de datación por carbono-14 como una herramienta clave para desvelar los secretos del patrimonio arquitectónico de nuestro país. Se trata de un método científico que permite medir la edad de materiales orgánicos antiguos calculando la cantidad del isótopo radiactivo 14C que aún conservan.

La técnica está siendo utilizada en los estudios de conjuntos arquitectónicos históricos, transformando la forma en que España conoce, conserva y pone en valor su patrimonio. Es un método ampliamente utilizado en arqueología y se ha demostrado que es también eficaz en la arquitectura histórica.

Con ello, se puede fechar con precisión elementos constructivos de origen orgánico, como maderas estructurales, morteros con restos biológicos o materiales de relleno, y acceder a información inédita sobre edificios emblemáticos.

Gracias a la datación por carbono-14 se puede distinguir fases constructivas, identificar intervenciones posteriores y confirmar y/o revisar hipótesis historiográficas debatidas durante años.

El último estudio basado en este método realizado por la USAL, a instancias de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (RSEMAP), ha conseguido la confirmación científica de que la puerta de acceso a la Torre de los Lujanes, encontrada en la calle del Codo del barrio de los Austrias de Madrid, es la puerta civil conservada más antigua de la ciudad.

El imponente portón de madera de nogal ha llamado, durante años, la atención por su solidez, su diseño artesanal y la elegancia que aporta al acceso principal de la Torre de los Lujanes, que es también sede de la RSEMAP.

Pero la ausencia de datos técnicos verificables impedía que se conociese con exactitud su antigüedad y confirmar la relevancia patrimonial que ahora ha sido desvelada gracias a la ciencia.

La investigación, que ha sido desarrollada por el Laboratorio de Radiaciones Ionizantes y Datación (LRID) de la USAL, dirigido por la catedrática de Física Atómica, Nuclear y Molecular Begoña Quintana Arnés, ha determinado que la madera es de en torno al año 1.415 y la construcción de la puerta en la torre durante el primer tercio del siglo XV.

Estos resultados aportan una información inédita sobre uno de los elementos arquitectónicos más singulares de la Madrid medieval, que pertenece al conjunto monumental de la Casa y Torre de los Lujanes, en la histórica Plaza de la Villa.

La información refuerza la importancia histórica del conjunto y subraya el valor de este enclave dentro del primitivo trazado urbano medieval de la ciudad.