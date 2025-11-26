El Huerto de Calixto y Melibea en Salamanca se convierte en una experiencia de luces y sonido inmersiva por Navidad

Inauguración de la iluminación navideña del Huerto de Calixto y Melibea en Salamanca. Jesús Formigo Ical

Este jueves, el jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea, en Salamanca, abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia de luces inmersiva a todos sus visitantes durante las fechas navideñas, convirtiéndose en un espacio con una perspectiva distinta de este emplazamiento único.

Se trata de una ruta mágica con mundos de luz para sorprender a los visitantes, que podrán descubrir en familia o con amigos un oasis invernal en una atmósfera cálida.

Mediante herramientas audiovisuales, proyectores de luz, arcos luminosos, láser o redes de luces en el suelo se ha reconfigurado el espacio para que sea una experiencia lúdica nocturna, sonora y visual.

La tecnología instalada generará secuencias que crean una ilusión de movimiento, un conjunto de escenas que se ejecutan una tras otra para crear una secuencia compleja tanto en su ambientación lumínica como sonora.

Los haces de luz construyen un techo artificial, como un sistema de ejes irregulares en movimiento y la banda sonora transmitirá a los espectadores belleza y alegría.

Inauguración de la iluminación navideña del Huerto de Calixto y Melibea en Salamanca. Jesús Formigo Ical

El espacio estará abierto hasta el 5 de enero, de 18:30 a 22:00 horas, a excepción del 24 y 31 de octubre, que el horario será de 18:30 a 20:30 horas. La entrada es gratuita y el acceso está regulado por la calle Gibraltar, Arcediano y Patio Chico.

Asimismo, se iluminará el lienzo de la muralla que rodea todo el Huerto de Calixto y Melibea con el fin de resaltar sus valores arquitectónicos, volumen y textura, al mismo tiempo que crea un atractivo visual nocturno.

La luz se utiliza para enfatizar los sillares y la mampostería, tratando de buscar una iluminación uniforme para una visión global, jugando con contrastes de luces y sombras que crean un ritmo morfológico y un efecto todavía más sorprendente.